LARGHE INTESE | NO 2 Perché preparano la vittoria di M5s

LARGHE INTESE - SI'/ 1. Non sono un imbroglio - lo dice la Costituzione : Lo spettro della grande coalizione ha iniziato ad agitare anche la campagna elettorale nostrana. Ma le "LARGHE INTESE" sono realmente un tradimento degli elettori? LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:00:00 GMT)

Lega - la formula matematica che scongiura il governo di LARGHE INTESE FI-Pd : Una formula matematica . Che gira sugli smartphone e sui tablet dei candidati leghisti alle prossime elezioni del 4 marzo. E' la formula secondo la quale la Lega vincerà, nel senso che sarà ...

Sondaggi Elezioni 2018/ LARGHE INTESE - ma quali? Renzi-Leu al 45% - bocciato patto ‘Nazareno 2.0’ : Sondaggi politici elettorali,campagna verso le Elezioni 2018: governo Larghe Intese, ma quali? Renzi-Grasso al 45%, bocciato patto Nazareno Pd-Berlusconi. Tutte le analisi(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:11:00 GMT)

La Lega davanti a Forza Italia? Niente governo di LARGHE INTESE La matematica fa tremare Berlusconi : Elezioni 2018. La matematica non è un'opinione. Assolutamente no. E questo lo sanno benissimo sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una formula matematica realizzata da uno dei massimi esponenti leghisti che dimostra inequivocabile...

Sondaggi - centrodestra o LARGHE INTESE : le due opzioni per una maggioranza. Grande coalizione mai così vicina a quota 316 : Al centrodestra oggi mancherebbero 22 deputati per avere una maggioranza di governo. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita. Secondo l’istituto di Natascia Turato la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni metterebbe insieme 294 seggi e quindi è l’unica davvero vicina a quota 316, il numero che alla Camera dà possibilità di far nascere un esecutivo. Molto lontani sono sia la coalizione di centrosinistra (che si ...

Bersani : 'LARGHE INTESE Pd- FI? Non hanno i numeri. M5S e Lega vicini alla maggioranza' : Magari con l'appoggio di qualcuno degli scissionisti che ancora rimpiange gli incontri in streaming del 2013 con i capigruppo grillini. La quota di indecisi è ancora molto alta, ma ciò che ...

Ultimi sondaggi : il Pd prova a invertire la rotta. E nessuno vuole le LARGHE intese : Certo, le strade della fantasia applicata alla politica sono infinite e tutti aspettano, da ogni partito, l'arma finale, la proposta - o meglio: la trovata - in grado di determinare l'esito del voto ...

Immigrazione : la chiave per le LARGHE intese : Perché M5S, Lega e Fratelli d'Italia potrebbero trovare nel tema della gestione dei flussi migratori il punto comune per un accordo di governo

LARGHE INTESE ANTI-HACKER - di A. Mauro - : Nel caso del Pd, la rivendicazione politica è più esplicita. Non molti followers, poco più di 6mila sull'account Twitter. Ma nei giorni scorsi Anonplus ha colpito anche il sito della provincia di ...

LARGHE INTESE anti-hacker : Anonplus attacca il sito del Pd Firenze - online il cellulare di Renzi che incassa la solidarietà M5s : Laddove l'attivismo dei movimenti sociali anti-establishment è in fase di stanca, quando impera il distacco soprattutto dei giovani dalla politica e dai partiti, ecco che spunta Anonymous. La rete internazionale di hacker fa il suo ingresso nella campagna elettorale italiana con Anonplus, che è il social network di Anonymous, nato nel 2011 dopo un primo tentativo finito male in 'Google+' (si erano registrati come 'Your Anon News' e ...

Meloni - Fdi unici contro LARGHE intese : ANSA, - ROMA, 6 FEB - "Fdi è l'unico partito indisponibile a fare accordi strani, governi di larghe intese. Non lo faremo mai e non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo neanche votato la legge elettorale".

Berlusconi vs Renzi - “migranti bomba sociale”/ Elezioni 2018 - LARGHE Intese? “M5s e Salvini sempre d’accordo” : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Se i gesuiti di Bergoglio tifano per le LARGHE intese : I gesuiti de La Civiltà Cattolica, la storica rivista diretta da padre Antonio Spadaro, hanno dato le loro "indicazioni di voto" in vista del prossimo 4 marzo. Francesco Occhetta, che è il membro politologico del Collegio degli scrittori della pubblicazione in questione, ha scritto nel quaderno di febbraio che gli elettori sono chiamati a scegliere in base a cinque criteri: programmi, affidabilità, cultura costituzionale e ...

Maggioranze senza numeri Inutili anche le LARGHE inteseCentrodestra avanti - M5s 1° partito : Il centrodestra è la coalizione in testa nelle intenzioni di voto, mentre M5s risulterebbe al primo posto come partito. Ma nessuno avrebbe i numeri per governare, neppure le larghe intese Fi-Pd