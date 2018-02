No Tap - scontri con la polizia e Lanci di pietre al cantiere di San Foca : tre feriti : Sassaiole e cariche della polizia al cantiere Tap di San Foca, a Marina di Melendugno in Puglia, dove sono scoppiate nuove tensioni fra una cinquantina di persone che si oppongono alla realizzazione del gasdotto e gli agenti che presidiano la zona. Due guardie giurate e una donna del gruppo “No Tap” sono rimaste leggermente ferite. Il ferimento di quest’ultima, trasportata in ospedale in codice verde, ha innescato la reazione ...

BRUMOTTI AGGREDITO/ Video - l'inviato di Striscia la Notizia colpito a Napoli con Lanci di uova e pietre : Vittorio BRUMOTTI è stato AGGREDITO durante la realizzazione di un servizio in una zona di spaccio a Napoli che andrà in onda stasera a Striscia la Notizia. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:30:00 GMT)

Napoli - babygang scatenate : Lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine stasera a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i falò legati ...

