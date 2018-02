L' Ad del New York Times | la carta stampata ha 10 anni di vita

A Striscia la notizia il televoto di Sanremo 2018 truccato nel Festival delle fake news e dello scoop a tutti i costi : Un nuovo presunto scoop travolge il Festival della Canzone Italiana: il televoto di Sanremo 2018 truccato. Striscia la notizia annuncia un servizio nella puntata di ieri, lunedì 13 febbraio, anticipando che in sala stampa era già stata data comunicazione della vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro ancor prima della chiusura del televoto. Non è intenzione della sottoscritta fare pubblicità al collega che dichiara di aver ricevuto l'annuncio ...

Nba - Philadelphia-New York 108-92 - slitta l'esordio di Belinelli : Non arriva l'esordio di Marco Belinelli contro New York, Philadelphia comunque regola i Knicks e conquista il suo quarto successo consecutivo. Philadelphia-New York 108-92 Un paio di ore dopo la firma ...

Baglioni 700mila euro ai terremotati/ Ma la donazione del cachet di Sanremo per Norcia è una fake news : Baglioni 700mila euro ai terremotati, l'ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 e il suo gesto d'amore per Norcia. Una promessa mantenuta ai conterranei dei genitori.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:30:00 GMT)

New Stratos - a Ginevra ritorna la sportiva del mito Lancia : ... per sarà proprio Stratos a tornare, purtroppo non nella sua veste ufficiale con il marchio Lancia, ma per fortuna con un progetto che ne rappresenta in pieno il carattere di icona di design e sport, ...

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

"Cacciare il direttore del museo egizio? E' una fake news" : Si è infuocata su una "bufala" la polemica scoppiata dopo la presa di posizione del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, sul direttore del museo egizio di Torino, Christian Greco, reo di aver fatto una promozione per l'ingresso scontato alle coppie che parlano arabo. Meloni assicura di non aver mai detto di voler "Cacciare" il direttore una volta al Governo. "E' una bufala ...

Premier League - Manchester United; Mourinho dopo la sconfitta contro il Newcastle : ”Gli dei del calcio sono stati dalla loro parte” : L’allenatore dei Red Devils ha analizzato la sconfitta con il Newcastle: ora il Manchester City è di nuovo a +16. Arriva in un modo insospettabile, la sconfitta del Manchester United in Premier League. I Red Devils cadono contro il Newcastle di Rafa Benitez a St. James’ Park. Decisiva al 65′ la rete dell’esterno Matt Ritchie, bravo ad approfittare dell’unica occasione pericolosa del secondo tempo. Una vittoria ...

Cia : '007 raggirati? La storia del New York Times è falsa' : La Cia smentisce un articolo del Nyt su un raggiro subito dagli 007 da parte di un uomo russo al quale sarebbero stati pagati 100mila dollari per fornire armi cibernetiche rubate a Cia e Nsa e ...

Il digitale sta salvando i conti del New York Times - e potrebbe mantenere 1.300 giornalisti : Il New York Times digitale cresce e spinge i conti della società, che pure chiude il quarto trimestre del 2017 in perdita. I numeri del servizio di vendite di abbonamenti online , lanciato nel 2011, , ...

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : duetti cantanti e ospiti della quarta serata : Sanremo 2018: Festival con ascolti boom, quasi 11 milioni di media e 51,6% di share: ospiti, duetti e i cantanti della quarta serata. Fiorello torna per la finale?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:10:00 GMT)

News Corp. festeggia in Borsa la trimestrale migliore delle attese : TeleBorsa, - Ottimo avvio di seduta per News Corp. , che sta guadagnando il 2,84% al Nyse di Wall Street. Ieri sera a mercati chiusi la big statunitense dell'editoria ha alzato il velo sui conti del ...

