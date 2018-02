La “solita” Juventus | inizio sprint e poi dominio del Tottenham | la paura di Allegri si

calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018) Due reti, la convinzione d’aver indirizzato la partita e poi il pallino consegnato in mano all’avversario… solo che stavolta l’avversario non si chiamava Genoa o Chievo Verona (con tutto il rispetto). Laadotta la solita tattica utilizzata in Serie A, dopo il vantaggio si è abbassata come da indole di, consegnando il gioco nelle mani del, ma gli inglesi con la qualità della quale dispongono hanno fatto tanto male alla squadra di. La gestione del tecnico non convince sino in fondo, lapotrebbe fare di più, l’atteggiamento remissivo imposto dal tecnico impaurisce la squadra. I calciatori si son convinti di dover difendere il risultato col coltello tra i denti, ma farlo per un’ora è complicato, rischioso. Una squadra con la qualità dellapotrebbe far possesso e gestire il risultato in maniera diversa, ...