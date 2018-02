‘La scuola è aperta a tutti’ dice la Costituzione Anche a poveri e disabili | se lo

ilfattoquotidiano

: Incredibile... È questa la 'buona scuola' di Renzi? - matteosalvinimi : Incredibile... È questa la 'buona scuola' di Renzi? - riotta : Lo storico Giuseppe Galasso appena scomparso era tra gli ultimi eredi di una cultura meridionale di radice e sguard… - renatozer0 : '...mi chiamo Zerovskij e sono cresciuto tra questi binari. La stazione è mia madre, la mia casa, la mia scuola; i… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) “Laa tutti”: il primo comma dell’art. 34 della Carta costituzionale esprime con nettezza il principio forse più alto che i costituenti conferirono al modello dipensato per l’Italia repubblicana. Non è difficile spiegarlo; soprattutto, esso è stato talmente compreso dalla legislazione seguente, che lapubblica italiana è la sola, tra quelle dell’Ue, senza classi o scuole speciali. L’unico primato che andrebbe ribadito quando l’Europa bussa alla nostra porta e parrebbe chiederci (il condizionale è d’obbligo, considerando lo zelo dei nostri governi, che spesso anticipa i desiderata dei nostri unici padroni) di allontanarci dal dettato costituzionale e avvicinarci a quello della Troika. È quindi inquietante leggere un articolo apparso su Repubblica.it l’8 febbraio scorso. Quanto emerge da ciò che il nuovo linguaggio ministeriale, a sua volta coniato in ...