La piccola gorilla e il suo salvatore | è la foto dell’anno

(Di martedì 13 febbraio 2018) La natura ègenica e lo è ancora di più quando è selvaggia. Il concorso Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award premia ogni anno i migliori scatti capaci di interpretare l’anima più genuina della vita naturale. E questa edizione del 2018 ha premiato la tenerezza di uno scatto che racconta molto di quanto possa essere bello il rapporto tra l’uomo e gli animali. LEGGI ANCHE«Salviamo i pinguini (e noi stessi)» Pikin è unache abbraccia con dolcezza Appolinaire Ndohoudou, l’uomo che le ha appena salvato la vita. L’attivista l’ha infatti sottratta alla morte terribile alla quale sembrava oramai destinata. Sarebbe stata venduta per essere macellata: le carni dei cuccioli disono ricercatissime poiché considerate tenere e prelibate. Ma lagrafa canadese Jo-Ann McArthur era con lae l’uomo ...