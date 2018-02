Helen Mirren : "La pazzia mi piace. Le più grandi menti geniali sono state folli. Tutti lo dovrebbero essere un po' di più" : La pazzia "è una parola pericolosa, ma a me piace molto", ci spiega Helen Mirren, premio Oscar per The Queen, durante il nostro incontro romano. "I pazzi sono divertenti, non mi fanno paura e come insegna la storia, le più grandi menti geniali sono state sempre definite così". "Il mio terrore più grande? Le persone calcolatrici e venali, alcuni politici, le loro promesse e i loro propositi". Non fa nomi l'attrice ...