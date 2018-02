La Juventus si fa rimontare dal Tottenham | da 2-0 a 2-2 Higuain sbaglia un rigore

ilgiornale

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ladi Massimiliano Allegri mastica amaro al termine dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. I bianconeri, infatti, dopo essere andati avanti per 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco, si sono fatti riprendere dagli Spurs grazie ai gol di Kane, nel primo tempo, e di Eriksen, nella ripresa, su errore grave di Buffon., autore di una doppietta, ha peròto un calcio diimportantissimo in pieno recupero del primo tempo che avrebbe portato lasul 3-1. Si mette male, dunque, il discorso qualificazione per la squadra di Allegri che dovrà obbligatoriamente andare a vincerea Wembley il prossimo 7 marzo o pareggiare con oltre tre gol di scarto. Di sicuro servirà unapiù attenta in fase difensiva e più cattiva in fase offensiva: ora la qualificazione è aperta più che mai.Laparte subito fortissimo con ...