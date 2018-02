La Grande Distribuzione sostiene AIRC con le “Arance rosse per la Ricerca”

Grande Distribuzione - numeri record in regione. Le stime sull'occupazione : Nell'ultimo decennio la dinamica espansiva della Grande distribuzione organizzata (GDO) ha portato il Friuli Venezia Giulia ai primi posti in Italia per rapporto tra superfici di vendita e abitanti. ...

"Stop a insediamenti della Grande distribuzione" : La Spezia - "Da sempre, e ancora di più oggi, Confcommercio è assolutamente contraria a qualsiasi tipo di nuovo insediamento commerciale. Tutto ciò non è più rispondente a reali necessità distributive,...

Apertis Verbis : il futuro della Grande distribuzione : L'Opificio toscano di economia, politica e storia e la UniCoop Firenze , Sezione Soci Bagno a Ripoli , con il patrocinio dell'amministrazione comunale, nell'àmbito del ciclo di presentazioni di libri ' Apertis Verbis ', ...

Grande Distribuzione in piazza - la mamma di Ikea : "Le aziende non tengono conto della famiglia" : Marica Ricutti ha sfilato a Milano insieme con i lavoratori dei grandi marchi: "Quello che è successo a me può accadere a tutti". A breve verrà convocata dal...

Sciopero Grande Distribuzione - anche la mamma licenziata da Ikea in piazza : "Al lavoro non si tiene conto della famiglia" : Ha sfilato a Milano insieme con i suoi ex colleghi: "Sono qui perché bisogna pensare alla vita delle persone". A breve verrà convocata dal tribunale del lavoro

Milano - in corteo la Grande Distribuzione : Niente regali - subito il contratto" : Centinaia di lavoratori delle catene della grande distribuzione (Gdo) hanno sfilato in corteo venerdì mattina lungo le strade di Milano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da ...

Sciopero dipendenti Grande Distribuzione - in Abruzzo aderiscono oltre 5mila addetti : Pescara - Manifestazione questa mattina, nei pressi di Ipercoop di San Giovanni Teatino (Chieti) dei lavoratori della distribuzione Moderna Organizzata e della distribuzione Cooperativa presenti in Abruzzo. Lo Sciopero indetto congiuntamente dai sindacati di categoria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a livello nazionale è finalizzato a sollecitare un avanzamento dei negoziati di rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. I ...

Milano - i lavoratori della Grande Distribuzione in piazza : no alle aperture forzate - sì al contratto : Corteo da via Albricci (sotto la sede di Federdistribuzione) a piazza Scala. Nei giorni scorsi la protesta contro i negozi aperti a Natale e Santo Stefano nei...

Shopping a Natale - Casaleggio contro Calenda : aiuta la Grande distribuzione : ... magari anche con un sito come Italia.it destinato a questo scopo per far vendere i nostri prodotti in tutto il mondo, come previsto dal programma di governo del MoVimento 5 Stelle. Ma negozianti e ...