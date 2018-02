La domanda dello Stato sociale non è solo ironica | e ha bisogno di una risposta

Assunzioni Ferrovie dello Stato italiane : domanda a febbraio 2018 Video : Ecco nuovi posti di lavoro per coloro che cercano un impiego [Video]. Si annuncia che il Gruppo FS assume altro personale specializzato. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte a febbraio 2018 Le Ferrovie dello Stato selezionano con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato 12 Assistenti Lavori Civili da assegnare presso la Direzione Gestione Commesse Captive di Italferr S.p.A. Ecco dove e come ...

Reddito di inclusione - nuovo modello per la domanda : A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale ha pubblicato il nuovo modello per fare domanda per il Reddito di inclusione. Dal 1° gennaio ci sono infatti alcune novità sui requisiti e sull’importo dell’assegno mensile. Nuovi requisiti per accedere al Reddito di inclusione Dal 1° gennaio sono semplificati i requisiti familiari per l’accesso al REI dei nuclei ...

Modello D3 - chiudere la domanda III fascia ATA con la scelta delle 30 scuole Video : Alla luce delle ultime notizie relative alla domanda di terza fascia #ATA è giusto fare il punto su ciò che ne sara' della compilazione del Modello D3 su Istanze online del sito #Miur, con cui è possibile scegliere le 30 scuole a cui inviare la propria candidatura per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, relative al triennio 2018/2021. Con esso si può mettere fine alla travagliata questione della domanda ATA 2017 e ...

Lavoro - assunzioni 2018 Ferrovie dello Stato : ricerche in corso e domanda Video : Continuano anche nel 2018 le ricerche di #Ferrovie dello Stato per #assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati, secondo quanto previsto del piano d’impresa che prevede un sempre maggiore orientamento del Gruppo verso le sfide rappresentate dalle nuove tecnologie informatiche. Le posizioni aperte sulla pagina ‘Lavora con noi’ della maggiore azienda italiana di trasporto ferroviario riguardano, al momento ,posizioni in ambito commerciale ...

Ultime notizie domanda ATA : modello D3 e Istanze online Video : La domanda ATA 2017, presentata da tutti gli aspiranti di terza fascia, ormai da 40 giorni, presso la #Scuola capofila, ha fatto parlare abbondantemente di sé nell'ultimo periodo. Questo sopratutto per le Ultime decisioni prese dal #Miur in merito alla proroga delle graduatorie del triennio precedente; di fatto, il decreto n° 947 [Video] modifica il DM 640, ma contemporaneamente, penalizza coloro che hanno presentato domanda per la prima volta ...

domanda ATA 2017 : validità graduatorie - modello D3 - la petizione al Miur : Difficile fare un quadro esauriente sulla situazione della Domanda #ATA 2017 per l'accesso alle graduatorie o il rinnovo/aggiornamento di esse. Unico fatto certo è che c'è tanta insoddisfazione tra i candidati per ciò che sta accadendo nell'ultimo periodo: graduatorie spostate di un anno, tante domande ancora non prese in carico, la difficolta' delle segreterie nel controllo dei 2 milioni di domande pervenute negli istituti dal 30 settembre al ...

