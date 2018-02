' La coppia scoppia' | psicoterapeuta | troppo stress e poco sesso

San Valentino - con troppo stress e poco sesso la coppia scoppia : i consigli per ritrovare l’equilibrio : “troppo stress, poco sesso, poca attenzione da dedicare al partner e la coppia va in frantumi. Fondamentale è l’equilibrio personale per poter dare un futuro al rapporto”. Parola di Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), che alla vigilia di San Valentino commenta i risultati di un sondaggio Eurodap sulle difficoltà di una vita a due, con figli o senza, se si è ...

San Valentino - il sondaggio : con troppo stress e poco sesso la coppia scoppia : “troppo stress, poco sesso, poca attenzione da dedicare al partner e la coppia va in frantumi. Fondamentale è l’equilibrio personale per poter dare un futuro al rapporto”. Parola di Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), che alla vigilia di San Valentino commenta i risultati di un sondaggio Eurodap sulle difficoltà di una vita a due, con figli o senza, se si è ...

MANUELA K./ Uomini e donne - scoppia il caos in studio e Mariano la caccia : "Sei una bugiarda!" : Nuovi scossoni nel trono classico e nella puntata di oggi di Uomini e donne che oggi ci regalerà lo scontro tra MANUELA K e Mariano Catanzaro, sarà eliminata?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:50:00 GMT)

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...

“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi”. La coppia del Gf Vip trema e scoppia la bomba : le parole del fidanzato di Chechu - ’beccata’ con Francesco Monte - sorprendono i fan : “Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi”. Secondo le indiscrezioni la coppia vip – nata nella casa del “Grande Fratello Vip” – avrebbe già vissuto i primi momenti difficili, dopo alcune dichiarazioni della sorella di Belen ai microfoni di “Verissimo”. Nella puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin la modella argentina ha ammesso di aver augurato buona fortuna all’ex ...

Nizza - Balotelli e gli insulti razzisti : ammonito. Ma scoppia un caso : La quarta ammonizione consecutiva è quella di troppo. Ma è anche la più contestabile, perché stavolta di mezzo ci sono insulti razzisti. Vittima, ancora una volta, Mario Balotelli, ammonito per aver ...

Newsweek sta scoppiando : Una delle più famose riviste del mondo sta perdendo direttori e giornalisti, perché il gruppo che la possiede è coinvolto in diversi scandali The post Newsweek sta scoppiando appeared first on Il Post.

M5S - candidato massone fa scoppiare il caso : "Ho firmato la mia candidatura con il Movimento, e io sono in regola con il codice etico. Andrò avanti nella mia strada, e chi mi conosce sa che sono una persona responsabile e onesta". Queste le parole di Catello Vitiello (avvocato), candidato nel collegio uninominale Campania 3 con la forza politica fondata da Beppe Grillo. Passato il putiferio per quanto concerne la candidatura di Emanuele Dessi, il movimento si ritrova ancora una volta nel ...

San Valentino - quando la coppia condivide l’ufficio : consigli per non ‘scoppiare’ : Incontrare l’anima gemella nell’ambiente lavorativo accade spesso, considerando il tempo che si trascorre lavorando. condividere lo stesso ambiente e gli stessi ritmi, nonché le medesime dinamiche professionali, può facilitare nella comprensione dell’altro e favorire una reciproca empatia: ci si conosce meglio e si sviluppa spesso la capacità di fare team anche nella vita privata. Nel lungo periodo, però, il confine tra ...

Ragazza suicida a Forlì - giudice contro insegnanti : scoppia la polemica : Il processo in corso a Forlì ai genitori di una 16enne che nel 2014 si gettò dal tetto del suo liceo, sta suscitando una polemica tra il mondo della scuola e il giudice, con una lettera firmata da 200 ...

Bolivia - scoppia una bombola di gas al carnevale : almeno 8 morti e 25 feriti : L'esplosione avrebbe travolto tutto nel raggio di 50 metri e sarebbe stata causata dall'olio bollente che ha indebolito il tubo flessibile della bombola

Clamoroso MotoGp – Valentino Rossi-Vinales - scoppia la polemica! : POLEMICA Valentino Rossi-Vinales – L’inizio del campionato di MotoGp si avvicina, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiata la polemica, in particolar modo su alcune dichiarazioni rilasciate ad Autosport da Meregalli: “il giudizio di Vale ha più importanza di quello di Maverick e questo è normale. Rossi ha 39 anni e Vinales 23. ...

Stefano De Martino dispiaciuto per Francesco Monte : il ballerino rivela cosa pensa del caso scoppiato all’Isola dei Famosi : cosa ne pensa Stefano De Martino di Francesco Monte e dello scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi Stefano De Martino è dispiaciuto per Francesco Monte. L’inviato dell’Isola dei Famosi lo ha confessato a Verissimo, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche […] L'articolo Stefano De Martino dispiaciuto per ...

Silvia Toffanin scoppia a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa : Perché Silvia Toffanin ha pianto a Verissimo durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa Momento di emozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo Santoro, morto la scorsa […] L'articolo Silvia Toffanin scoppia a piangere durante ...