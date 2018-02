Kung Fury diventa un film prodotto da e con Fassbender

gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018) Quello dei b-movie anni’80, soprattutto action, è un genere che ha sempre avuto un certo appeal ma nell’ultimo periodo (anche grazie a una vera ondata nostalgica) èto un cult. Non c’è quindi da stupirci del successo di progetti come quello di, mediometraggio di David Sandberg del 2015, che ha avuto come traino anche un singolo e un video intitolati True Survivor interpretati da David Hasselhoff. Quest’ultimo, icona anni ’80, sarà anche nel sequel (in formato lungometraggio) appena confermato. Un veroche vedrà anche il coinvolgimento di Michael, sia come produttore esecutivo (insieme a Sandberg), che come attore. Al momento non è chiaro se sarà il protagonista o meno (al posto del regista della pellicola originale). La storia ruoterà, come allora, intorno a un poliziotto esperto di-fu (e per questo ...