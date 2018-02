Kiss-spot | 10 posti dove baciarsi porta fortuna

vanityfair

(Di martedì 13 febbraio 2018) Non so quanti conoscano Crikvenica. È una deliziosa cittadina croata che si affaccia sul golfo del Quarnaro, 33 km a sud di Fiume. C'è un bel lungomare col suo porticciolo turistico, tra spiagge di ghiaia e pinete, mentre all'orizzonte si staglia la sagoma brulla dell'isola di Krk. La cosa curiosa è che passeggiando per il paese si incappa in una serie di cartelli. Semplici e senza troppi fronzoli, invitano a darsi un bacio. Lì, sul posto. This is a Goodc'è scritto. Cosa alquanto intraducibile: starebbe per un buon punto per darsi un bacio, ma mi piace anche punto bacevole o tirabaci, come avrei detto a 16 anni. Meglio darsi da fare, che pensare. Soprattutto perché quei romanticoni di Crikvenica hanno disegnato una veraing map lungo le vie del borgo: un tour dell'amore a suon di baci, sullo sfondo dei più graziosi scorci cittadini.