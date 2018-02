Khalid in Italia nel 2018 | un concerto unico a Milano | dettagli e prezzi dei biglietti in

optimaitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018)innelper unevento. Il rapper ventenne arriva nel nostro Paese per la prima volta nella sua carriera.Ildiinnelsi terra il prossimo 10 luglio, al Circolo Magnolia di. L'evento sarà un'occasione unica per conoscere meglio e più da vicino l'artista texano, giunto alla fama grazie al singolo Location, campione di vendite e ascolti in streaming negli Stati Uniti.è originario della Georgia ma ha vissuto in Germania e in Texas, dove ha studiato musica e canto. A marzo 2017 ha rilasciato l'album di debutto American Teen, che ha ricevuto un'accoglienza positiva da parte della stampa e del pubblico americano. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Location, quattro volte disco di platino, e da Young dumb & broke.Il rapper ha annunciato un tour internazionale, durante il quale farà tappa ...