Juventus | ecco quanto può valere qualificarsi ai quarti di Champions

Champions League 2018 : al via gli ottavi con Juventus-Tottenham su Premium. Ecco le partite : Higuain La stagione delle coppe europee entra nel vivo con la Uefa Champions League 2018, che apre il programma degli ottavi di finale. Questa settimana si giocano le prime quattro partite valevoli per l’andata, tra cui quella della Juventus, che ospita a Torino gli inglesi del Tottenham. L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Premium, mentre in chiaro su Canale 5 va il big match tra i campioni in carica del Real Madrid e il ...

Juventus-Tottenham streaming - ecco dove guardare la partita in diretta : Juventus-Tottenham streaming – Si torna in campo per la Champions League, la Juventus affronta il Tottenham nella gara d’andata degli ottavi di finale. Il club inglese è un osso duro, Allegri lo sa bene e dopo qualche giorno di valutazione degli uomini a disposizione e dei tanti acciaccati, ha fatto le proprie scelte di formazione per contrastare Kane e soci. Come noto ci saranno assenze di rilievo tra i bianconeri, ma la Juventus ha ...

Calciomercato Juventus - bomba dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Juventus - l’agente di Szczesny svela : “Rinnovo Buffon un problema? Ecco cosa penso” : Tra gli agenti più potenti al mondo figura sicuramente Jonathan Barnett. La sua scuderia può contare più di cento giocatori e la maggior parte di essi gioca ad alti livelli. Intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, Barnett ha svelato: “Penso di essere il migliore, anche se rispetto tanto sia Jorge Mendes quanto Mino Raiola. Noi tre siamo i Ronaldo, Messi e Neymar dei procuratori? Preferisco dire che siamo i Messi, ...

Ottavi di finale Champions League - Juventus o Roma? Ecco la partita in chiaro : Ottavi di finale Champions League in chiaro – La giornata di campionato ha dato importanti indicazioni, continua il duello tra Juventus e Napoli con la squadra di Allegri che ha vinto sul campo della Fiorentina mentre la Roma ha avuto la meglio della Spal, non sono mancate le difficoltà per la squadra di Di Francesco. Adesso è il momento di pensare alla Champions, partite che preannunciano grande spettacolo. Gli incontri visibili in chiaro ...

Coppa Italia - polemiche per Juventus-Atalanta di mercoledì alle ore 17 - 30 : ecco il motivo dell’orario ‘scomodo’ : Juventus-Atalanta, semifinale di Coppa Italia, sta facendo molto discutere per la decisione della Lega serie A di piazzare l’incontro alle ore 17,30 di mercoledì 28 febbraio. I tifosi sono in rivolta, dato che sarà difficile per un normale lavoratore assistere all’incontro, ancor più complesso andare all’Allianz Stadium. La Lega però ha voluto chiarire le motivazioni che l’hanno obbligata a scegliere questa ...

Coppa Italia - ecco perché è cambiato l'orario di Juventus-Atalanta : MILANO - In relazione alle rimostranze espresse in queste ore da molti appassionati per l'orario della gara Juventus - Atalanta di Coppa Italia, la Lega Serie A precisa che ' la collocazione tardo-...

Fiorentina-Juventus - Bernardeschi : “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” : Fiorentina-Juventus, Bernardeschi: “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, Bernardeschi- Protagonista assoluto della serata, Federico Bernardeschi ha fatto ritorno al Franchi da “nemico”, conquistato la scena e lanciando la Juventus momentaneamente al comando della classifica. ...

DIRETTA Fiorentina-Juventus : ecco le formazioni ufficiali - via al riscaldamento : Una rivalità che dura da diverso tempo e che, in Serie A, ha scritto capitoli sia sul campo che sul tavolo delle trattative. Fiorentina-Juventus, a Firenze, e come già anticipato da Stefano Pioli in conferenza stampa, è "la partita". Una di quelle, insomma, da non sbagliare. Lo stadio "Artemio Franchi" sarà tutto esaurito e pronto a spingere i Viola, nonostante un periodo poco brillante, a cui si è cercato di dare una svolta domenica scorsa con ...

Netflix : 7 giorni al documentario sulla Juventus. Ecco il trailer ufficiale : Si inizia con i primi tre episodi, per poi proseguire in estate, in cui il colosso dello streaming ci mostrerà le fatiche settimanali e in partita, ma anche qualcosa della vita privata dei campioni ...

"Prima squadra : Juventus FC" - ecco l'anteprima della serie Netflix : Un'anteprima, un pezzo di ciò che si vedrà tra una settimana: ecco un breve estratto di "Prima squadra: Juventus FC", la serie sui bianconeri di Netflix. È il primo prodotto del colosso americano di ...

La Juventus è arrivata a Firenze : ecco l’accoglienza riservata a Bernardeschi [VIDEO] : L’attesa per Fiorentina-Juventus sta per finire. Domani sera i bianconeri saranno di scena al ‘Franchi’ per la 24^ giornata di Serie A. Una gara da sempre molto sentita a Firenze per la storica rivalità tra le due tifoserie. Per la Fiorentina è ‘La Partita’ che può trasformare una stagione da negativa a positiva. Per conquistare i tre punti i viola dovranno giocare una gara perfetta visto il ruolino di marcia che ...

La Juventus spegne i ‘sogni’ del Vicenza : “niente amichevole - ecco il motivo” : Niente amichevole. La Juventus spegne i ‘sogni’ del Vicenza che aveva chiesto ai bianconeri la possibilità di giocare un’amichevole per raccogliere fondi da destinare alla salvezza del club. L’amministratore delegato di ‘Madama’, Giuseppe Marotta, ha spiegato il motivo per cui non è possibile organizzare una partita: “È vero, i biancorossi ci hanno chiesto di organizzare un’amichevole al Menti, ma ...

Calciomercato Inter - Guarin annuncia : “voglio tornare. Trattativa con la Juventus? Ecco come andò” : Calciomercato Inter – Fredy Guarin chiama l’Inter. Il colombiano ha annunciato senza giri di parole, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, di voler tornare in nerazzurro: “L’Inter è la mia famiglia, riportatemi a casa. I soldi non sono un problema, pur di tornare accetterei anche un quinto dello stipendio attuale (guadagna circa 10 milioni di euro, ndr). L’anno scorso ne parlai con Ausilio, ma le condizioni ...