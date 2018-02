Juventus | cambia la maglia 2018-2019 | le strisce bianconere diventano più ampie

Coppa Italia - ecco perché è cambiato l'orario di Juventus-Atalanta : MILANO - In relazione alle rimostranze espresse in queste ore da molti appassionati per l'orario della gara Juventus - Atalanta di Coppa Italia, la Lega Serie A precisa che ' la collocazione tardo-...

Fiorentina-Juventus - Adani : 'Senza Matuidi bisogna cambiare' : TORINO - Adani, opinionista di Sky Sport , ha parlato alla fine di Fiorentina-Juventus analizzando un particolare che lo ha colpito: ' Matuidi è stato l'elemento che ha permesso ad Allegri di cambiare sistema. Con il francese la Juve ...

Juventus SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Juventus - Matuidi out un mese : come cambia la squadra di Allegri? : Juventus, Matuidi out un mese: come cambia la squadra di Allegri? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi OUT- Brutte notizie in casa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni e i primi verdetti medici, Matuidi potrebbe restare fuori per circa un mese. Problemi ai flessori della coscia destra e sirena d’allarme per Massimiliano Allegri. Il ...

L’infortunio di Matuidi cambia la Juventus : Allegri pensa al cambio di modulo - tre ipotesi al vaglio : Nonostante il 7-0 rifilato al Sassuolo, Allegri non può sorridere: la perdita di Matuidi per infortunio, infatti, è più pesante di quanto si possa pensare. Il centrocampista francesce, che rischia di rimanere ai box per un mese (oggi gli esami strumentali) era diventato l’equilibratore del 4-3-3 varato dal tecnico bianconero da ormai un po’ di settimane. L’ex Psg svolgeva alla perfezione le due fasi proteggendo il centrocampo e ...

LIVE Juventus-Sassuolo : streaming - diretta tv - formazioni - cambia l'arbitro Video : Juventus-Sassuolo, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vedra' il fischio d'inizio alle ore 15. A proposito del fischio d'inizio, una curiosita': cambia l'arbitro della partita. Ad arbitrare il match non ci sara' infatti l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli, che sara' il Var, ma Piero Giacomelli della sezione di Trieste. In pratica uno scambio di ruoli. Serie A, Juventus - Sassuolo in diretta: formazioni ufficiali. Manca ...

LIVE Juventus-Sassuolo : streaming - diretta tv - formazioni - cambia l'arbitro Video : Ma non mancano le possibilità per seguire Juventus-Sassuolo in streaming da pc, smartphone e tablet. Se siete abbonati Sky, basta utilizzare l'applicazione Sky Go. Se invece siete abbonati a Premium, ...

LIVE Juventus-Sassuolo : - diretta tv - formazioni - cambia l'arbitro Video : Ma non mancano le possibilità per seguire Juventus-Sassuolo in streaming da pc, smartphone e tablet. Se siete abbonati Sky, basta utilizzare l'applicazione Sky Go. Se invece siete abbonati a Premium, ...

LIVE Juventus-Sassuolo : - diretta tv - formazioni - cambia l'arbitro : Juventus-Sassuolo, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vedrà il fischio d'inizio alle ore 15. A proposito del fischio d'inizio, una curiosità: cambia l'arbitro della partita. Ad arbitrare il match non ci sara' infatti l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli, che sara' il Var, ma Piero Giacomelli della sezione di Trieste. In pratica uno scambio di ruoli. Serie A, Juventus - Sassuolo in diretta: probabili formazioni e ...

Juventus - Benatia/ Il difensore marocchino : ecco quando è cambiata la mia stagione : Juventus, Benatia: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:13:00 GMT)

Juventus - Dybala cambia dieta e va dal medico di Messi : ROMA - Paulo Dybala segue l'esempio di Messi . Approfittando della sosta forzata per l'infortunio muscolare che rischia di tenerlo fermo fino a metà febbraio, l'attaccante sta lavorando senza ...

Juventus - cambia la lista Uefa : ecco la decisione di Allegri : “Sì, penso di sì, ho parlato con tutti, quindi direi di sì”. Con queste poche parole nella serata di ieri, Lichtsteiner ha confermato l’idea della Juventus di inserirlo in lista Uefa dopo l’esclusione nella prima parte della stagione che ha fatto tanto rumore. Adesso i tifosi della Juventus si domandano giustamente: chi farà spazi al terzino svizzero? Ebbene, la sensazione è che si vada verso la bocciatura di Howedes, ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Orsolini può cambiare squadra (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: bianconeri in pressing per bloccare fin da subito Barella e Cristante(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Allegri e la Juventus cambiano idea sul Var (finalmente) : “Credo che stia migliorando l’utilizzo del mezzo, non e’ facile perche’ e’ uno strumento nuovo catapultato in un campionato importante come quello italiano, all’inizio c’e’ stata qualche difficolta’, ma gli arbitri stanno lavorando nel migliore dei modi per arrivare a un equilibrio che permetta di valutare tutto nel migliore dei modi”. Con queste parole il tecnico della Juventus, ...