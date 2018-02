Juve-Tottenham | il film della partita | 2-2 

HIGHLIGHTS Juve-Tottenham : Notizie sul tema Juventus-Tottenham in tv, sarà visibile in chiaro su Canale 5? Come vederla oggi 13 febbraio Juventus-Tottenham diretta TV e streaming, Champions League oggi 13 febbraio Juventus-...

La Juventus pareggia 2-2 col Tottenham all'andata : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

DIRETTA/ Juventus-Tottenham - risultato finale 2-2 - streaming video e tv : tutto rinviato a Wembley! : DIRETTA Juventus Tottenham: info streaming video e tv, per i bianconeri è il momento della verità nell'andata degli ottavi di Champions League.

Champions League 2018 : la doppietta di Higuain non basta alla Juventus. Il Tottenham rimonta e fa 2-2 : qualificazione in bilico : Termina 2-2 l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Tottenham. Un risultato beffardo per i bianconeri, trovatisi dopo pochi minuti avanti di due gol con la doppietta di Higuain. Proprio il Pipita, però, ha sbagliato un calcio di rigore in chiusura di primo tempo rivelatosi decisivo. Nella ripresa, infatti, è arrivata la beffa con il pareggio di Eriksen. C’è ancora una gara di ritorno da giocare e nulla è ...

Video Gol Juventus-Tottenham 2-2 : Highlights e Tabellino Champions League 14-02-2018 : Risultato Finale Juventus-Tottenham 2-2: Cronaca e Video Gol Higuain, Kane, Eriksen Ottavi di Finale Champions League, Andata 14 Febbraio 2018. All’Allianz Stadium la Juventus si fa rimontare dal Tottenham e termina la partita con un 2-2 in cui i bianconeri hanno molto, moltissimo da recriminare a sé stessi. Dopo il doppio vantaggio firmato Higuain, infatti, i bianconeri hanno subito l’incredibile quanto meritata rimonta degli ...

La “solita” Juventus : inizio sprint e poi dominio del Tottenham - la paura di Allegri si riflette in campo - fischi all’Allianz! : Due reti, la convinzione d’aver indirizzato la partita e poi il pallino consegnato in mano all’avversario… solo che stavolta l’avversario non si chiamava Genoa o Chievo Verona (con tutto il rispetto). La Juventus adotta la solita tattica utilizzata in Serie A, dopo il vantaggio si è abbassata come da indole di Allegri, consegnando il gioco nelle mani del Tottenham, ma gli inglesi con la qualità della quale dispongono ...

Tottenham-Juventus - Ritorno ottavi Champions League : quando si gioca? Data - programmi - orario e tv : La diretta tv sarà come al solito sui canali di Mediaset Premium , con la conseguente possibilità di vedere la partita anche in streaming su Premium Play . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

Champions - Juventus-Tottenham 2-2 : doppietta di Higuain - poi Kane ed Eriksen : I bianconeri partono a razzo con Higuain che segna una doppietta in 8'. Il primo gol di destro, su assist di Pjanic, il secondo su rigore , atterramento di Davies su Bernardeschi, . Gli Spurs sembrano ...

Juventus rimontata dal Tottenham allo Stadium : finisce 2-2 : Non bastano ben due rigori alla Juventus per imporsi nella sfida di andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham . E per passare il turno, ora i bianconeri dovranno andare a vincere a ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-2 - andata degli ottavi di finale. Eriksen beffa la Juve. Serve la rimonta al ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Juve rimontata dal Tottenham Allo Stadium finisce 2-2 : Avanti 2-0 dopo appena 9', grazie alla doppietta di Higuain, i bianconeri sprecano un rigore sul 2-1 proprio col Pipita. Di Kane ed Eriksen le reti degli Spurs. Il passaggio ai quarti si deciderà a Londra il 7 marzo

La Juventus si fa rimontare dal Tottenham : da 2-0 a 2-2. Higuain sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri mastica amaro al termine dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. I bianconeri, infatti, dopo essere andati avanti per 2-0 dopo soli 10 minuti di gioco, si sono fatti riprendere dagli Spurs grazie ai gol di Kane, nel primo tempo, e di Eriksen, nella ripresa, su errore grave di Buffon. Higuain, autore di una doppietta, ha però sbagliato un calcio di rigore importantissimo ...

Champsions League - cosa è successo in Juventus-Tottenham 2-2 : Segue servizio completo Juve-Tottenham, cronaca e tabellino Le statistiche di Juventus-Tottenham: Il primo gol di Higuain è il secondo gol più veloce della Juventus in Champions League, dopo quello ...