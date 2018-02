Juve | Torricelli | ' Tottenham? Prenderei l' 1-0'

Torricelli : 'Per la Juve firmai in bianco. Contro la Fiorentina...' : Moreno Torricelli, grande ex di Juventus e Fiorentina , ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla grande sfida: Come si accorse la Juve di Torricelli? 'Con un'amichevole Caratese- Verona. Io ero nella Caratese. Lì c'era Landri, d.s. vicino alla Juve che collaborava con ...