JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ Avvistati insieme ad un concerto | baci e carezze per la

JUSTIN BIEBER e Selena Gomez : appuntamento romantico a Laguna Beach poco prima di San Valentino : Non possono mancare in ogni raccolta delle “coppie famose più belle” e adesso che manca pochissimo a San Valentino, Selena Gomez e Justin Bieber ti hanno delizieranno con la loro ultima uscita romantica! I due cantanti si sono presi un giorno di relax, da passare a bordo piscina al Montage Hotel di Laguna Beach. Nelle foto pubblicate da TMZ li vedi scambiare due chiacchiere sotto l’ombrellone. Selena & Justin Bieber at ...

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia avvistata ad una cerimonia della Hillsong Church : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono stati avvistati prima di una cerimonia della Hillsong Church. La coppia ha provato a sfuggire ai paparazzi ma senza riuscirci.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 03:51:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ I progetti del cantante per un San Valentino speciale : JUSTIN BIEBER sta programmando una vacanza speciale insieme a SELENA GOMEZ per il giorno di San Valentino. L'idea è di trascorrere alcuni giorni in un resort esclusivo.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 04:41:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Archiviate le voci di crisi : "La loro relazione è molto speciale" : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono felici e innamorati e sono stati avvistati nuovamente insieme dopo diverse settimane di silenzio. E per una fonte "la relazione è molto speciale"(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 03:59:00 GMT)

JUSTIN BIEBER : il suo commento sull'esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl è uno dei più sinceri : Aww! Non capita tutti i giorni di leggere delle parole così sentite e sincere , soprattutto nel mondo del music biz! ph: ufficio stampa

JUSTIN BIEBER : il suo commento sull’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl è uno dei più sinceri : Insieme a quello scritto da Demi Lovato, il commento fatto da Justin Bieber in merito all’esibizione di Justin Timberlake all’halftime show del Super Bowl 2018 (clicca qui per vederla interamente) è uno dei più sinceri in assoluto! [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] “Ho amato questa performance”, così inizia il post condiviso da Bieber rivolto al collega Timberlake. “Quanta preparazione per ...

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Presto in arrivo il nuovo singolo : si intitolerà 'Hard 2 Face Reality' : Buone notizie per i fan di JUSTIN BIEBER che molto Presto avranno modo di ascoltare il nuovo singolo del loro artista preferito, la cui uscita è prevista per febbraio.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 04:03:00 GMT)

JUSTIN BIEBER e Selena Gomez più uniti che mai : I soliti detrattori lo avevano accusato di essere (in parte) causa del malessere di Selena Gomez. Malessere che la cantante aveva deciso di affrontare facendosi ricoverare in una clinica di New York specializzata nella cura di ansia e depressione. E dalla quale, dopo quindici giorni di terapie, è stata dimessa rigenerata e decisa a riprendere possesso della propria vita. Ma questa volta Justin Bieber non ha colpe Anzi. Il cantante canadese pare ...

Selena Gomez sta di nuovo male : JUSTIN BIEBER preoccupato : Justin Bieber preoccupato per la salute di Selena Gomez Nuovi problemi di salute per Selena Gomez. Dopo il lupus e il conseguente trapianto di rene, nell’ultimo periodo la fidanzata di Justin Bieber sta soffrendo di depressione e ansia. Tanto che, come rivelato da The Blast, la cantante si è concessa due settimane di riposo in […] L'articolo Selena Gomez sta di nuovo male: Justin Bieber preoccupato proviene da Gossip e Tv.

JUSTIN Bieber/ Stabilisce un nuovo record di streams su Spotify : ecco di cosa si tratta : Justin Bieber ha stabilito un nuovo record, superando per la terza volta il miliardo di streams su Spotify. La storia con Selena Gomez prosegue ma qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:18:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Ecco perché la coppia vuole tenere top secret la loro relazione : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in crisi? La notizia appare priva di fondamento secondo quanto rivelato da una fonte a loro vicina: Ecco le ragioni...(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:49:00 GMT)

JUSTIN BIEBER / Dopo la delusione per il mancato Grammy arriva un nuovo album? : JUSTIN BIEBER non ha conquistato i premi attesi nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2018. Ma presto potrebbe arrivare per lui un nuovo album, come anticipato da Luis Fonsi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:17:00 GMT)

Grammy Awards 2018 : JUSTIN BIEBER non ci parteciperà - ma tu sarai felice di sapere perché : Non avremo la fortuna di vedere Justin Bieber con un bel vestito elegante sul red carpet dei Grammy Awards 2018, ma il motivo ti consolerà. Il cantante salterà la cerimonia di premiazione in programma domenica 28 gennaio, nonostante sia stato anche invitato ad esibirsi con Luis Fonsi e Daddy Yankee sul successo “Despacito“, che è in nomination per tre Grammy. Secondo le fonti di TMZ, non parteciperà a questo e ad altri eventi del ...

JUSTIN BIEBER e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik : Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:21:00 GMT)