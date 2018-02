Jovanotti | tantissime canzoni nella scaletta di Lorenzo Live 2018!

news.mtv

(Di martedì 13 febbraio 2018) La sera di lunedì 12 febbraio ha preso il via dal Forum di Assago (Milano) il nuovo, fantasmagorico tour di, del quale i nostri amici di VH1 sono media partner insieme a Radio Italia.2018 segue il successo del nuovo album “Oh, vita!” e rimarrà a Milano per ben 12 date in totale: un numero da record, che nessun altro artista aveva mai raggiunto! Il tour proseguirà poi in tutta Italia e anche in Europa; QUI trovi tutti i concerti in calendario. Curioso di sapere qualicanterà dal vivodurante2018? Eccoti accontentato: qui di seguito trovi la! 28 brani di Jova che formano il giusto mix di successi del passato e del presente. 01. Ti porto via con me02. Le03. Penso positivo04. In Italia05. Oh, vita!06. Sbam!07. Gli immortali08. Mi fido di te09. Sbagliato10. Baciami ancora11. Chiaro di luna12. Fame13. Dj ...