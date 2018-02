Jorginho - l’agente : “Di Rinnovo ne parleremo a fine stagione” : In Napoli-Lazio Jorginho ha giocato una partita sontuosa, anche se un po’ sofferta nel primo tempo a causa della marcatura di uno come Milinkovic-Savic. Nella seconda parte di gara, però, non c’è stato verso di fermarlo: il mediano azzurro ha smistato e recuperato palloni a più non posso. Già, perché da quando Sarri lo sta allenando […] L'articolo Jorginho, l’agente: “Di Rinnovo ne parleremo a fine stagione” ...

L’agente di Jorginho : “A breve parleremo del rinnovo con il Napoli” : Sarri non può far a meno di lui: Jorginho è diventato insostituibile per l’allenatore del Napoli. Contro la Lazio l’italo-brasiliano ha disputato una delle sue migliori partite in maglia azzurra e così il suo agente, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho portato fortuna a Jorginho. Lui ha fatto molto […] L'articolo L’agente di Jorginho: “A breve parleremo del rinnovo ...

Jorginho nel mirino delle due di Manchester - domani l’agente al ‘San Paolo’ : Non è un mistero in casa Napoli che Jorginho sia riuscito a catalizzare su di se l’attenzione di alcuni club di grosso calibro. Merito delle tre annate, compresa quella in corso, che lo hanno visto come il calciatore capace di giocare in maniera efficace il maggior numero di palloni. Dal punto di vista della qualità […] L'articolo Jorginho nel mirino delle due di Manchester, domani l’agente al ‘San Paolo’ proviene ...

Jorginho - l’agente : “Siamo disponibili al rinnovo - ma al momento non siamo in trattativa” : Jorginho si è ormai consacrato con la maglia del Napoli, riuscendo a conquistare anche la convocazione con la Nazionale Italiana. Il contratto del centrocampista azzurro andrà in scadenza nel 2020, ma già si parla di rinnovare. A rivelare alcuni dettagli sul rinnovo è stato Joao Santos, agente di Jorginho, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”: “rinnovo? Ho […] L'articolo Jorginho, l’agente: “siamo ...

