Italdesign | cinquant’anni di stile e non sentirli

(Di martedì 13 febbraio 2018) Il 13 febbraio del 1968 vide la luce l’azienda di design e ingenierizzazione fondata da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani, dunque iniziano oggi i festeggiamenti per il suo mezzo secolo. Tra le sue mura hanno preso vita ben duecento modelli, come ad esempio l’Alfasud del 1971 o la prima Volkswagen Golf. E proprio al colosso di Wolfsburg appartiene, dal 2010,: “Siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato in questi cinquant’anni. Ci sono mille persone che lavorano insieme in modo coeso e rendono l’impossibile possibile”, ha dichiarato l’amministratore delegato Jörg Astalosch. “Oggi siamo un’incubatore di innovazione non solo per il gruppo Audi, ma per il mondo intero. E daremo forma alla mobilità anche per i prossimi cinquanta”, gli ha fatto eco il presidente Bernd Martens. L'articolo, ...