Isola dei Famosi 2018 | quarta puntata del 13 febbraio in diretta | eliminata Cecilia

davidemaggio

: Francesco Monte decide di abbandonare spontaneamente l'#Isola dei Famosi. - trash_italiano : Francesco Monte decide di abbandonare spontaneamente l'#Isola dei Famosi. - MediasetTgcom24 : Seguite l'#Isola in tempo reale sul nostro sito - davidemaggio : ?????? #BOOM Francesco Monte ha abbandonato l'#Isola ?????? E' già in viaggio verso l'Italia. #FrancescoMonteRitirato Ec… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Alessia Marcuzzi -deiL’deicontinua di martedì con lae qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras.dei: laminuto per minuto delladi martedì 1321.44: La voce dell’ripercorre la settimana appena trascorsa. 21.47: Alessia Marcuzzi è già al centro dello studio e cerca subito di azzerare le ultime polemiche: “Il nostro è un programma d’intrattenimento. Noi vogliamo divertirci, non siamo un programma giornalistico”. Spiega che Francesco Monte ha mandato un videomessaggio per parlare della sua, mentre Daniele Bossari la incoraggia: “Io ti voglio fare i miei ...