Isola dei Famosi 2018 | diretta streaming oggi 13 febbraio quarta puntata | info social e

Isola dei Famosi 2018 : Craig Warwick pronto ad abbandonare il reality : Craig Warwick Un nuovo abbandono scuote l’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Dopo Chiara Nasti e l’uscita di scena di Francesco Monte, che aveva lasciato il reality di Canale5 a seguito delle accuse sul ‘canna-gate’, un altro concorrente si appresta a ritirarsi dal programma. Il suo nome verrà svelato stasera nell’appuntamento settimanale di prime time. Dovrebbe trattarsi di Craig Warwick. Il sensitivo ...

Cecilia Capriotti in lacrime per il padre morto all’Isola dei Famosi : L’Isola 2018: Cecilia Capriotti ricorda il padre morto Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di oggi Cecilia Capriotti è scoppiata a piangere davanti alle telecamere del reality. La showgirl ha confessato che il triste ricordo le è tornato in mente proprio oggi, giorno in cui il padre avrebbe compiuto gli anni. L’uomo purtroppo l’ha lasciata quando era ancora molto piccola, e del padre lei ha conservato soltanto ...

Colpo di scena all'Isola dei famosi : altro naufrago abbandona il gioco : Questa sera, martedì 13 febbraio, andrà in onda il quarto appuntamento con il reality l'Isola dei famosi. Le puntate si stanno rivelando fervide di colpi di scena ed eventi inaspettati che stanno contribuendo a tenere con il fiato sospeso i telespettatori da casa. La vicenda che, sicuramente, sta generando maggiore scompiglio e curiosità riguarda la questione inerente Francesco Monte e il suo presunto consumo di marijuana sull'isola insieme ad ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 si riscopre serena ma si parla di un nuovo abbandono : anticipazioni 13 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra essere finalmente serena. La cantante sarda è partita per questa nuova avventura solo per riuscire a lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo in queste ultime settimane. Mentre un anno fa era sul palco dell'Ariston pronta a cantare il suo amore a Max Biaggi, commosso seduto in platea, adesso si trova all'Isola dei Famosi 2018 per dimenticare proprio il centauro reo di averla lasciata ...