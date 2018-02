Isola dei Famosi 2018 Diretta e anticipazioni | eliminato Barbato | Capriotti o Mancini?

L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

Isola dei Famosi - Paola furiosa con Cecilia : 'Mi ha detto che mi hanno messa per farmi sco*** da qualcuno' : Non corre buon sangue tra Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti, ma ora sembra che la furia di 'Madre Natura' sia incontenibile dopo che è venuta a conoscenza di quello che l'altra naufraga ha detto ...

Isola dei Famosi 2018 - scandalo droga/ Chi ha fumato con Francesco Monte? Chiara Nasti pronta a dire la sua : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Perché L'Isola dei Famosi 2018 non va in onda/ Oggi 12 febbraio : la controprogrammazione di domani : L'Isola dei Famosi 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani 13 febbraio per non sfidare il ritorno de Il Commissario Montalbano(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:19:00 GMT)

Eva Henger/ Massimiliano Caroletti lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi (Isola dei famosi 2018) : Eva Henger e Massimiliano Caroletti, ospiti a Domenica Live, hanno rilanciato le accuse a Francesco Monte, esprimendo i loro dubbi sul comportamento della produzione Magnolina.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:15:00 GMT)

“Sta qui solo per sco***”. Isola dei Famosi : l’accusa gravissima nei confronti della naufraga. Queste parole hanno spaccato gli isolani e quello che sta accadendo in Honduras fa tremare il reality : Sapevamo molto poco di lei. La conoscevamo com Madre Natura, il personaggio di Ciao Darwin che le ha dato la popolarità, ma fino a oggi Paola Di Benedetto era una presenza muta della televisione. In Queste settimane all’Isola dei Famosi, la bellissima ragazza ha dimostrato di avere anche un gran carattere. Dopo aver conquistato Francesco Monte in pochi giorni, è diventata un membro importante del suo gruppo. Accanto a lei c’è ...

L'Isola dei Famosi cambia giorno e andrà in onda al martedì : Per avere ulteriori aggiornamenti su ciò che è successo questa settimana all 'Isola dei Famosi bisognerà aspettare ancora 24 ore, il programma, infatti, cambia giorno di messa in onda. L' Isola dei ...

L'Isola dei FAMOSI 2018/ Oggi - 12 febbraio - non va in onda : chi sarà eliminata nella puntata di domani? : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:36:00 GMT)

Francesco Monte/ Cecilia e Ignazio in crisi per colpa sua? Lui aspetta Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi) : Francesco Monte, dopo l'Isola dei Famosi 2018, pensa ancora a Paola Di Benedetto che spera di rivedere presto: nel frattempo, le accuse non si placano.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:18:00 GMT)

'L'Isola dei famosi' al processo Ruby ter : 'La Cipriani è in Honduras - non può deporre' : MILANO Francesca Cipriani in preda a un attacco di panico prima di lanciarsi dall'elicottero e atterrare nel mare di fronte all'isola. E ancora, Francesca con la coroncina di fiori tra i capelli e il ...

La Cipriani è all'Isola dei Famosi - i pm : "Non sentiamola". E salta il processo abbreviato per una ex Olgettina : Non si può «aspettare» che Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, torni dall'Honduras, dove sta partecipando...

L'Isola dei FAMOSI 2018/ Oggi - 12 febbraio - non va in onda : liti e novità nella puntata di domani : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:31:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - scandalo droga/ Chi ha fumato con Francesco Monte? La dose trash si sposta al martedì : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:29:00 GMT)

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...