Isola dei famosi 2018 Diretta | Craig ritirato | Simone salvo! Eliminata Capriotti o

Francesca Cipriani/ Il cerchietto di Loredana Bertè - l'errore di Non voglio mica la luna (L'Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani sull'Isola dei famosi 2018 nonostante svenimenti, alcuni litigi e la testimonianza a Processo Ruby che poteva portarla al ritiro. Riuscirà a resistere ancora sull'Isola?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:31:00 GMT)

CECILIA CAPRIOTTI / In nomination : al centro dell'ira dei naufraghi - sarà eliminata? (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Alessia Mancini/ La lite con Rosa Perrotta : "Non puoi capire tante cose" (L'Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:11:00 GMT)

“Non ce la faccio a mentire…”. Alessia Marcuzzi sul ‘droga gate’ è chiarissima. La conduttrice dell’Isola dei Famosi finalmente dice la sua : “Questa è l’unica verità” : Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato Ignazio Moser ha cui ha consegnato l’ormai celebre tapiro cornuto. Ma non è finita qui, perché Valerio Staffelli è di nuovo andato in missione e questa volta per consegnare il dorato cadeau anche ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva ...

CRAIG WARWICK SI RITIRA DALL'Isola dei FAMOSI 2018/ Alessia Marcuzzi conferma : "Ha avuto un grave incidente" : CRAIG WARWICK si è RITIRAto DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Problemi di salute per il naufrago che pare abbia abbandonato l'Honduras per essersi rotto una gamba.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Ospite a sorpresa in studio dopo il cannagate? (Isola dei Famosi 2018) : dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta - Craig ritirato? Francesco Monte diserta (Quarta Puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:32:00 GMT)

Cecilia Capriotti/ Video - piange per Maria Isabelle : "Non lascerò più la mia bambina" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:22:00 GMT)

ALESSIA MANCINI/ In nomination - avrà la meglio su Simone Barbato e Cecilia Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:16:00 GMT)

Mara Venier/ Truffata l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 - lei avverte : "Non fidatevi!" : Mara Venier è stata Truffata! l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 avverte tutti i suoi fan sui social network: "Non fidatevi, usano la mia immagine per vendere prodotti"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:10:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI/ Tapiro di Striscia : "Eva Henger doveva parlare prima del caso-Monte" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI torna a condurre l'Isola dei Famosi 2018, ma il martedì sera per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano. La conduttrice riconquisterà il pubblico di Canale 5?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:09:00 GMT)

Benedetta Dolfi - ex compagna di Filippo Nardi/ Incontro in Honduras? (Isola dei Famosi 2018) : Benedetta Dolfi è l'ex compagna di Filippo Nardi. Il naufrago, all'Isola dei Famosi 2018, ha voluto scrivere una lettera di scuse all'ex e a suo figlio Zachary.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:42:00 GMT)

LIVE L'Isola dei famosi 2018 : sull'isola 'naufraga' Aida : Pronti? Al via un nuovo entusiasmante appuntamento con L'Isola dei famosi 2018. Il pre-diretta è stato molto movimento per un'indiscrezioni lanciata su Instagram dal settimanale di gossip 'Spy', che ci ha svelato una brutta notizia. Infatti il concorrente Craig Warwick ha abbandonato le spiagge dell'Honduras a causa delle conseguenze riportate durante un infortunio. Isola dei famosi, nuovo naufrago: chi è Aida Nizar? Isola dei famosi, quarta ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio in diretta : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: anticipazioni quarta puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la ...