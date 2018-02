Intolleranze alimentari | ecco il decalogo per chiarire ogni dubbio

meteoweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ma davvero lesono la causa di tutti i mali, dal gonfiore addominale, all’obesità, alla calvizie? E, per svelarle, si può far conto su test come l’analisi del capello o l’iridologia, magari condotti in un centro non autorizzato da parte di personale non sanitario? Per ‘curarle‘, poi, è saggio eliminare drasticamente dalla dieta alcuni alimenti? Potrebbe a volte sembrare così, leggendo riviste non troppo specializzate, cercando informazioni su google o risposte di salute da figure non abilitate a fornirle. Dar retta alle lusinghe di queste moderne sirene che promettono- e a volte anche ottengono, ma a prezzo di gravi carenze nutrizionali e compromissione anche irreversibile dello stato generale di benessere- la perdita dei ‘sette chili in sette giorni’ del repertorio della commedia all’italiana può però costare caro. ...