Inps | al via l' Ape volontaria Boeri | 300mila potenziali beneficiari nel 2018

Ape volontaria - al via da oggi le domande e il simulatore Inps : Dopo mesi di attesa finalmente è tutto pronto e operativo per l’Ape volontaria. L’Inps ha pubblicato la circolare operativa e ha presentato il simulatore di calcolo, dando così ufficialmente il via libera alle prime domande per l’anticipo pensionistico volontario che sarà sperimentale fino al 31 dicembre 2019. Ricapitoliamo come funziona, i requisiti, i costi e la durata del prestito, con le ultime novità presentate ...

Inps - al via i primi pagamenti del reddito d'inclusione (REI) : Arrivano domani i primi pagamenti del REI (reddito d'inclusione) , introdotto dal governo per contrastare la povertà al di sotto di una data soglia di reddito e con figli a carico. Lo annuncia l'INPS, ...

Inps - Boeri : "inviate 3 - 2 milioni di buste arancioni. Arriveremo a 7 milioni" : Sono 3,2 milioni le "buste arancioni" inviate ai lavoratori . A renderlo noto è il Presidente dell'INPS, Tito Boeri, in occasione della celebrazione dei 120 anni dell'Istituto. " Vogliamo arrivare a 7 ...