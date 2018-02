Infiniti - Q30 e QX30 si aggiornano per il 2018

quattroruote

(Di martedì 13 febbraio 2018) Laha annunciato una serie di modifiche per la gamma europea delle Q30 e. Con il model yearle due vetture introdurranno nuovi allestimenti e dotazioni inedite: la Suv compatta, per esempio, sarà proposta unicamente nelle versioni Luxe e Luxe Tech con nuovi cerchi di lega a cinque razze da 19" e dettagli estetici aggiornati.Pure, Luxe e Sport. A partire dal prossimo mese di marzo, quando i primi esemplari delle Q30 eaggiornate arriveranno nelle concessionarie, i nomi degli allestimenti cambieranno. Il modello d'ingresso della Q30, precedentemente chiamato SE, ora prenderà il nome di Pure e proporrà di serie dotazioni come le luci diurne a Led, la frenata autonoma in caso di emergenza, il volante multifunzione rivestito di pelle e un impianto multimediale con Bluetooth. Il resto della gamma si dividerà in due filoni, uno più orientato alla dinamica di guida, ...