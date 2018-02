Industria | nel 2017 produzione meccanica italiana a 46 | 7 mld | +3 | 8%

Produzione Industriale - nel 2017 crescita media del 3%. Calenda esulta - consumatori cauti : La crescita media della Produzione industriale italiana nel 2017 ha segnato +3% rispetto al 2016 (quasi raddoppiando il risultato del 2016 sul 2015 che si era fermato a +1,7%) ed è così la più alta mai registrata dal 2010. Lo rileva l’Istat, segnalando che nel 2010 la variazione tendenziale annua della Produzione industriale italiana segnava +6,7% (sempre dati corretti per effetti di Calendario), ma risentiva molto degli effetti della allora ...

Istat : produzione Industriale +3% nel 2017 : A trainare la crescita tendenziale l'aumento significativo dei beni strumentali (+9,1%), seguono i beni intermedi (+5,7%) e quelli di consumo (+5,5%)

Calenda : «Nel 2018 stanziati 9 - 8 miliardi per Industria 4.0» : Per il 2018 sono stati stanziati per Industria 4.0 dal governo 9,8 miliardi che si aggiungono ai 20 miliardi dell'anno scorso. In tutto 30 miliardi in due anni. Lo ha sottolineato il ministro dello ...

Spagna - produzione Industriale in accelerazione nel mese di dicembre : Teleborsa, - Aumenta la produzione industriale in Spagna a dicembre, risultando al di sopra delle attese del mercato. Secondo l 'Ufficio di Statistica nazionale della Spagna , INE , , il dato della ...

Maltempo : allagata l’area Industriale di Pettoranello del Molise : La pioggia incessante delle ultime ore ha provocato allagamenti in provincia di Isernia. La situazione piu’ critica nell’area industriale di Pettoranello del Molise dove stanno lavorando i Vigili del fuoco. Allagati seminterrati e cantine. L’ondata di Maltempo ha portato un po’ di neve in alto Molise. L'articolo Maltempo: allagata l’area industriale di Pettoranello del Molise sembra essere il primo su Meteo Web.

Ford entra nell'Industria 4.0 con l'impiego degli exoskeleton suits : Per la prima volta le componenti robotiche indossabili, che offrono agli utenti la possibilità di sollevare e manovrare più facilmente oggetti pesanti, sono stati integrati in una catena di montaggio di veicoli in movimento. Gli...

Flat tax - l'ok di ConfIndustria : Buona nella logica di riforme : La Flat tax è di fatto uno dei nodi centrali di questa campagna elettorale. La proposta principale di Forza Italia e del centrodestra per rimettere in moto l'economia e soprattutto la crescita di fatto sarebbe gradita anche da Confindustria. E il presidente dell'Unione industriali approva la ricetta per il Fisco proposta da Silvio Berlusconi. Ai microfoni di Radio Capital, Boccia dice la sua sull'introduzione della Flat tax nel ...

"Ricercatori in azienda " Il Matching del Sapere" Venerdì l'evento nella sede di ConfIndustria Taranto : Unire il mondo dell'impresa a quello della ricerca: è questo l'elemento distintivo delle attività del Project Team regionale "Ricerca e Innovazione" del Comitato Piccola Industria Puglia. Un Matching del ...

CNH Industrial torna in utile nel 2017 : Teleborsa, - CNH Industrial ha annunciato i conti del 2017 che si chiudono con ricavi consolidati saliti del 10% a 27,36 miliardi di dollari. L'utile netto arriva a 313 milioni di dollari , rispetto ...

