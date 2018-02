In un anno Trump cambiato 34% personale Casa Bianca | è record

Usa - Bannon ha pensato a candidatura se Trump fuori da scena : Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, si è detto convinto di essere il perfetto candidato per succedere a Donald Trump alla presidenza nel caso questo si faccia da parte o sia oggetto di ...

Bannon - #Metoo potrebbe travolgere Trump : ANSA, - WASHINGTON, 11 FEB - Steve Bannon, il controverso chief strategist licenziato da Trump dopo le critiche alla sua famiglia nel libro 'Fure and Fury", ammonisce che il movimento #Metoo e' un ...

Usa - Bannon : #Metoo travolgerebbe Trump : 18.45 Per Steve Bannon, il controverso chief strategist licenziato da Trump dopo le critiche alla sua famiglia nel libro 'Fure and Fury", il movimento #Metoo è un movimento "anti patriarcale" e rischia di travolgere il tycoon perché lui "è il patriarca". Lo riferisce Josh Green nella nuova versione del suo libro Devil's Bargain. Bannon sostiene inoltre che la star Oprah potrebbe mettere in pericolo la presidenza Trump se diventasse ...

Fiorello telefona a sorpresa : "Prossimo anno il Papa e Melania Trump" : Tutti attendevano il ritorno di Fiorello questo sabato. E alla fine, Fiorello è tornato, al telefono, come Laura Pausini nella prima serata del Festival. L'artista sicialiano è intervenuto a sopresa ...

Fiorello in collegamento (con la Pausini) : "Chi condurrà l'anno prossimo? Si sta pensando al Papa e Melania Trump. Ci sono politici in sala?" : La prima superospite della finale del festival di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono."Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a ...

Trump - Gerusalemme punto più importante mio primo anno :

Roubini : protezionismo Trump potrebbe peggiorare - rischio di guerre commerciali a danno di economie e mercati : "Questo sgradito mix di politica fiscale eccessivamente accomodante e di politica monetaria restrittiva irrigidirà ancora di più le condizioni finanziarie, danneggiando i redditi degli operai e in ...

Stato dell’Unione Usa - del discorso più lungo di Trump rimarranno solo i tweet : E’ Stato il discorso sullo Stato dell’Unione più twittato di sempre – alla mezzanotte di Washington, le sei del mattino in Italia, i tweet si avvicinavano ai cinque milioni; ed è Stato il più ricercato su Google di tutti i tempi, battendo il record stabilito nel 2010 da Barack Obama. E’ nei social l’eco maggiore del discorso che Donald Trump ha pronunciato con accenti trionfalistici di fronte al Congresso riunito in sessione plenaria, con i ...

‘Nelle terre di nessuno’ di Offutt - quelle che hanno votato Trump : Quando Trump ha vinto le elezioni siamo rimasti tutti allibiti. Chi diavolo lo ha votato uno così? Gli intellettuali di New York erano tutti contro, le star di Hollywood lo detestavano, e quindi chi è stato? L’elezione di The Donald ci ha fatto capire che l’America è molto più grande di quello che pensiamo ed è abitata da molte persone di cui ignoriamo fattezze e pensieri. Questi soggetti sconosciuti, quelli che vivono l’America vera, quella ...

Trump ha paura degli squali. Le associazioni per la loro salvaguardia stanno ricevendo donazioni a suo nome : La paura di Donald Trump per gli squali ha dato vita una raccolta fondi a favore di questa specie marina. A rivelare questa sua fobia era stato lui stesso, dal suo account Twitter nel 2013: "Scusate ma non sono un fan degli squali". La questione è tornata ad essere al centro dell'attenzione pubblica dopo le dichiarazione dell'attrice pornografica Stormy Daniels e da quel giorno le associazioni che si occupano della salvaguardia degli ...

Davos : Trump - dirò Usa vanno benissimo : Così Donald Trump scherza con i giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove nel primo pomeriggio pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto ...