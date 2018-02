In pensione con la Rita | come funziona e le cose da sapere

Cosenza - litiga con il fratello per la pensione della madre morta e lo accoltella : arrestato : Ha litigato con il fratello sulla reversibilità della pensione della madre, morta nei giorni scorsi. E al culmine dello scontro lo ha accoltellato nel salotto della casa che dividono, nel centro ...

Il paradosso INPS : 700mila persone in pensione con pochi anni di lavoro Video : Resta ancora caldo il tema legato al sistema pensionistico italiano, il quale negli ultimi anni ha subito importanti modificazioni, tutte piuttosto discusse. Al momento, infatti, l'eta' pensionabile è salita ulteriormente, allontanando ancora di più l'aspettativa di milioni di persone di potersi godere la vecchiaia in maniera serena e soprattutto con un trattamento previdenziale adeguato. Secondo un recente studio, però, sembrerebbe che l'Italia ...

Il paradosso INPS : 700mila persone in pensione con pochi anni di lavoro : Resta ancora caldo il tema legato al sistema pensionistico italiano, il quale negli ultimi anni ha subito importanti modificazioni, tutte piuttosto discusse. Al momento, infatti, l'età pensionabile è salita ulteriormente, allontanando ancora di più l'aspettativa di milioni di persone di potersi godere la vecchiaia in maniera serena e soprattutto con un trattamento previdenziale adeguato. Secondo un recente studio, però, sembrerebbe che l'Italia ...

pensione a 61 anni e 7 mesi nel 2018 : si - ma non bastano solo età e contributi Video : Una misura previdenziale molto particolare consentirebbe a lavoratori con 35 anni di contributi versati di accedere alla Pensione gia' a 61 anni e 7 mesi. Un anticipo di 5 anni rispetto all’eta' anagrafica che oggi è in vigore per la Pensione di vecchiaia. Si tratta di una speciale categoria di lavoratori che svolgono mansioni particolari e soprattutto pesanti. Parliamo dei lavoro usuranti e della loro #Pensione anticipata che è stata soggetta a ...

In pensione con 63 anni nel 2018? Requisiti - beneficiari ma anche penalizzazioni Video : Argomento sempre caldo è quello delle pensioni, con molti italiani che non riescono bene a districarsi tra le tante e forse troppe novita' che ogni anno escono in materia previdenziale. Il 2018 non è da meno, anche se a dire il vero quanto fatto nella Legge di Bilancio non si può definire una vera e propria riforma. Il tema previdenziale che è stato largamente dibattuto a cavallo della stesura e dell’approvazione della manovra di fine anno ...

Umberto Bossi - con l'elezione a senatore non gli sarà più pignorato il 'quinto' della pensione : Qualche settimana fa, replicando a un articolo del Corriere della Sera, Umberto Bossi aveva affermato che sul suo conto corrente personale c'erano 5mila euro . E che, come sentenziato dal tribunale , ...

In pensione con 41 anni di contributi - ecco requisiti - paletti e beneficiari Video : Le pensioni di vecchiaia nel 2019 saliranno a 67 anni di eta' così come l’assegno sociale. Fin da subito invece anche le donne per andare in pensione per raggiunto limite di eta', raggiungono gli uomini. Infatti la pensione di vecchiaia si centra fino a fine 2018 con 66 anni e 7 mesi di eta'. Senza distinzioni di genere e con 20 anni di contributi versati. Esiste poi la #pensione anticipata, quella distaccata da qualsiasi vincolo di eta' e che ...

Video di Renzo Rubino a Sanremo 2018 con Custodire dopo la sospensione di Ermal Meta e Fabrizio Moro nella 2ª serata : La sospensione temporanea di Ermal Meta e Fabrizio Moro anticipa la seconda performance di Renzo Rubino a Sanremo 2018. Il giovane artista pugliese, atteso sul palco nel corso della terza serata per riproporre la sua Custodire, è stato chiamato a sostituire il duo momentaneamente sospeso dalla gara, presentando così per la seconda volta – e con un giorno d’anticipo - il brano dedicato ai genitori. Giunto alla terza partecipazione alla ...

Bonus mobili - lavori in condominio - fondi pensione : i nuovi dati nel 730 : In arrivo informazioni più dettagliate all’agenzia delle?Entrate. Al debutto anche le rette per l’iscrizione agli asili nido e le donazioni al Terzo settore...

Beni confiscati - Saguto al Csm : “Sto male. Mandatemi in pensione”. Così eviterebbe di essere cacciata dalla magistratura : Ha chiesto di andare in pensione per motivi di salute. In questo modo eviderebbe di essere rimossa dalla magistratura. E potrebbe recuperare la parte dello stipendio che le è stato tagliato dopo che è finita sotto inchiesta. È questa l’istanza avanzata al Csm da Silvana Saguto, l’ex presidente della Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per corruzione e abuso d’ufficio. L’ex zarina dei Beni ...

pensione di vecchiaia con 64 anni nel 2018 - ecco a chi toccherebbe Video : Adesso che si è entrati in piena campagna elettorale torna di moda l’idea di abolire la Legge Fornero. Si tratta dell’ultima vera riforma previdenziale di cui si ha memoria, quella a cui tutti i lavoratori di oggi ed i pensionati danno la colpa per i pesanti requisiti di accesso alle #Pensioni. Fisiologico il fatto che l’eventuale abolizione della legge entra, anche se in maniera diversa a seconda dei gruppi, in tutti i programmi dei partiti ...

Coldiretti Impresa Pesca Liguria - attività a rischio con la sospensione degli sgravi contributivi Inail e Inps : "Anche per i Pescatori della Liguria, che rappresentano un settore di punta della nostra economia locale, sarebbe una lotta impari " afferma il Direttore di Coldiretti Liguria, Enzo Pagliano " Le ...

pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi - ecco i beneficiari Video : Nel 2018 le #Pensioni di vecchiaia abbandonano la differenza di genere tra uomini e donne. Per tutti si va in Pensione con 66 anni e 7 mesi di eta' uniti a 20 anni di contributi. Un primo passo verso lo scatto definitivo a 67 anni che nel 2019 sara' la soglia anagrafica utile per la Pensione di vecchiaia Inps. Un’altra novita' in vigore dal 1° gennaio e che l’Inps ha certificato con una recente circolare è l’aumento dell’eta' necessaria per ...

Italiani in pensione più tardi - ma con assegni previdenziali più pesanti : Gli Italiani vanno in pensione più tardi ma si godono poi una previdenza più ricca, secondo quanto emerge dai dati dell’Inps sui flussi di pensionamento del 2017. Nel 2017 il valore delle