In Medio Oriente cambiano alleanze e tradizioni

Traffico di rifiuti tra Puglia e Africa-Medio Oriente : arrestati tre imprenditori : Due degli imprenditori sono di Ruvo di Puglia, il terzo è egiziano. Anche sette persone denunciate a piede libero. Sequestrate quattro aziende a Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Andria

Si incendia il Medio Oriente. Abbattuto un F-16 israeliano : ... come evitare che la situazione si complichi ulteriormente portando a una guerra in cui Siria-Iran-Hezbollah si muovano in preda a illusioni di vittoria; e come convincere il mondo che è impossibile ...

Notizie del giorno : Macerata e Medio Oriente : Notizie del giorno: manifestazione antifascista e antirazzista a Macerata, luogo del folle raid di Luca Traini. Cresce la tensione in Medio Oriente, dove è stato abbattuto un... L'articolo Notizie del giorno: Macerata e Medio Oriente su Roma Daily News.

Medio Oriente - attacchi di Israele sulla Siria dopo l’ingresso di un drone. La contraerea abbatte un caccia : Altissima tensione tra Israele e l’Iran. Un aereo da caccia israeliano F-16 è stato abbattuto dalla contraerea Siriana mentre l’esercito stava conducendo attacchi contro “12 obiettivi iraniani” in Siria dopo aver intercettato un drone iraniano lanciato dalla Siria. Uno dei piloti è ferito gravemente, scrive il sito Ynet, citando fonti militari. In seguito l’esercito israeliano ha confermato di aver condotto nuovi raid contro ...

Spontini esporta la sua pizza in Medio Oriente - Turchia e Russia : Al via un pianto di espansione del gruppo di Milano. Spontini aprirà 34 ristoranti all'estero, oltre a rafforzare la sua presenza in Italia e Giappone

Dubai Tour apre la stagione in Medio Oriente : Il Dubai Tour sarà anche l'occasione per sei giornate di festa del ciclismo nel grande villaggio allestito a Dubai per l'occasione in cui migliaia di appassionati di uno sport sempre più in crescita ...

Medioriente - fonti Anp : palestinese 19enne ucciso in Cisgiordania : Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso in Cisgiordania, secondo quanto dichiarano fonti dell'Autorità nazionale palestinese, mentre scagliava pietre contro i militari israeliani nel corso di ...

"Minaccia la stabilità in Medioriente". Gli Stati Uniti mettono il capo di Hamas - Ismail Haniyeh - nella blacklist dei terroristi : Gli Stati Uniti hanno messo nella lista nera dei 'terroristi' il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, sullo sfondo delle forti tensioni fra Usa e palestinesi dopo il riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme come capitale di Israele.Haniyeh, secondo il segretario di stato Rex Tillerson, "minaccia la stabilità in Medio Oriente" e "mina il processo di pace" con Israele. Le sanzioni gli impediranno "l'accesso alle risorse necessarie ...

Gianfranco Rosi girerà in Medio Oriente : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Si intitolerà 'Nocturne' e sarà girato nelle notti del Medio Oriente il nuovo lungometraggio su cui il regista Gianfranco Rosi, già Leone d'Oro a Venezia nel 2013 con Sacro GRA ...

L'ospite scomodo. Erdogan - dilagante in Medio Oriente - atteso a Roma e in Vaticano : Tratta alla pari con Putin, stringe un'alleanza di ferro, lui sunnita, con l'Iran sciita, sul fronte siro-iracheno. Con l'Europa si fa garante, a suo di miliardi di euro, delle frontiere esterne, usando abilmente le comunità turche come "arma" di pressione, soprattutto per quel che riguarda la Germania. Domenica è atteso a Roma per l'incontro con Sergio Mattarella e Paolo Gentiloni, e andrà in Vaticano per un colloquio, ...

Il gelo si abbatte sul Medio Oriente : il deserto dell’Arabia Saudita imbiancato da una fortissima tempesta di neve - grandi accumuli di neve anche in Iran - Siria e Libano [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Un’ipotesi per la stabilità in Medio Oriente : Il conflitto siriano è a nuovi livelli di atrocità. E le ambizioni di Bashar al Assad si scontrano con gli interessi di Mosca, Washington, Teheran e Ankara. Leggi

"Italia - Culture - Mediterraneo" : Programma culturale MAECI nei Paesi dell'area del Medio Oriente - Nord Africa e Golfo : ... tra questi, Mimmo Jodice, Stefano Bollani, Nicola Piovani, Eugenio Bennato, Orchestra di Piazza Vittorio, Piccolo Teatro di Milano, Fondazione MAXXI, CNR e Musei della Scienza, Triennale Design ...

Medio Oriente - i rischi dell'agenda di Trump : Il Medio Oriente secondo Trump somiglia a una vasta regione suddivisa in amici e nemici degli Stati Uniti. In questa semplicistica mappa, dove il manicheismo è eletto a regola di classificazione, i ...