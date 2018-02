Il Varoufakis del M5s

ilfoglio

: Varoufakis queste cose le aveva dette nelle sedi opportune. Giocate con la crisi, con la deflazione, fiscal... - cicciput68 : Varoufakis queste cose le aveva dette nelle sedi opportune. Giocate con la crisi, con la deflazione, fiscal... - _coffeegrinder_ : @lofioramonti Carissimo, in rete gira anche questo: - controlinfmanip : Cosa ha creato Yanis Varoufakis? INTERVISTA ad un rappresentante del movimento: -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Roma. Era inevitabile che prima o poi arrivasse il "momento". Qualche anno fa tutti i nostri partiti antisistema andavano in Grecia per farsi i selfie in piazza Syntagma oppure ...