Il Segreto | Francisca braccata | Cristobal in fuga | Matias bugiardo per amore

Il Segreto / Anticipazioni prossima puntata : Francisca e Mauricio - parte il piano Segreto : Anticipazioni Il segreto, puntata serale del 12 febbraio: Hernando trova Camila in compagnia di Belen e si arrabbia ancora una volta con la moglie che non lo aveva informato.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : PRUDENCIO parla a FRANCISCA della relazione tra JULIETA e SAUL!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda nell’ultima parte di febbraio, i telespettatori italiani faranno la conoscenza della nuova eroina romantica JULIETA Uriarte (Claudia Galan): dopo aver impedito ad una vettura di investire la piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro), la ragazza potrà godere della riconoscenza di tutti i membri del clan Castañeda e deciderà di trattenersi stabilmente a Puente Viejo, con la nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) e ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 febbraio : Severo aggredisce Francisca : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca si impossessa de La Quinta, la rabbia di Severo La prossima settimana nelle puntate de Il Segreto, Cristobal sembra riprendersi, tanto che firma i documenti che gli dà Donna Francisca. Allo stesso tempo, l’ex intendente appare molto sospettoso. Neppure Severo riesce a credere alla bontà della Montenegro. Infatti, […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 ...

IL Segreto / Donna Francisca rischia davvero l'arresto? (Anticipazioni 8 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 8 febbraio: Donna Francisca non è preoccupata della denuncia anonima e ne spiega le motivazioni al fidato Raimundo. Il suo piano prosegue...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Il Segreto - trame 12-16 febbraio : Donna Francisca uccide Cristobal? : Anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: la bugia di Hernando Doppio appuntamento oggi con Il Segreto che andrà in onda non solo di pomeriggio ma anche stasera alle 21:25 circa su Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Donna Francisca porterà avanti il suo piano contro Cristobal, lo farà uccidere? Severo cerca di dissuaderla ma non ci riesce. La perfida megera continua a tenere prigioniero Cristobal ...

IL Segreto/ Severo tende una trappola a Donna Francisca? (Anticipazioni pomeridiane 7 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 7 febbraio: Severo è furioso con Donna Francisca e pretende la restituzione delle sue terre. Pensa quindi di tenderle una trappola...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Cristobal latitante! Severo aggredisce Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Severo aggredisce la Montenegro! Cristobal scappa! L’arrivo di Belen! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal evade dalla prigionia di Francisca! Severo aggredisce la nobildonna! Emilia scopre che Matias e Beatriz sono amanti! Fe, esasperata da Nazaria, si prepara ad affrontarla! Hernando accoglie Belen freddamente! Disperazione, scoperte ...

Il Segreto Anticipazioni 6 febbraio 2018 : Mauricio mantiene segreti i progetti di Francisca : Parlando con Alfonso e Don Berengario, il capomastro non rivela le reali intenzioni della Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 5 febbraio a venerdì 10 : Francisca arrestata? Video : Anticipazioni #Il Segreto da lunedì 5 febbraio a venerdì 10: che cosa accadra' nella #Soap opera iberica di Canale 5? La settimana appena passata ha visto rifiorire la passione tra Matias e Beatriz, mentre Marcela cercava in ogni modo di dividersi tra la gravidanza e il lavoro alla locanda. Intanto Camila, nonostante la partenza di Lucia, non riesce a perdonare Hernando. Attenzione anche a Francisca, decisa con un abile inganno a mettere ...

Anticipazioni Il Segreto : scontro tra FRANCISCA e CARMELO : Nei nostri precedenti post dedicati alle Anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’insediamento di CARMELO Leal (Raul Peña) come nuovo sindaco di Puente Viejo: il compagno di Adela (Ruth Llopis) riuscirà infatti a destituire il povero Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos) dal suo incarico e si scontrerà fin dal principio con FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), la quale non riuscirà ad accettare che l’amico ...

IL Segreto/ Donna Francisca ha le idee chiare : ecco come sconfiggere Cristobal! (Anticipazioni 2 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 2 febbraio: Donna Francisca ha le idee chiare sulla strategia da usare per liberarsi una volta per tutte da Cristobal Garrigues.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Il Segreto Canale 5 : Francisca e Cristobal uccidono Eusebio Video : Nelle puntate de #Il Segreto in onda ora su Canale 5, Francisca Montenegro è alle prese con un nuovo piano per eliminare una volta per tutte Cristobal Garrigues: la matrona, dopo essere riuscita a convincere l'uomo a non aiutare il padre in fin di vita, cerchera' un modo per far si che il Garrigues venga accusato per tutte le malefatte commesse. La dark lady di Puente Viejo lo ingannera' senza pieta', facendogli credere che lo aiutera' ad uscire ...

Anticipazioni Il Segreto : NAZARIA - FRANCISCA e la lettera di MAURICIO per FE : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per fare la conoscenza di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla): fin dal suo arrivo a Puente Viejo, l’ultima arrivata terrà a “marcare il territorio” con la povera Fe Perez (Marta Tomasa Worner) e, ricordando a quest’ultima che è lei la legittima consorte del capomastro di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), non esiterà ...