Il regista di due pellicole di Harry Potter dirigerà il film su Five Nights at Freddy

Ella & John - al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del Fatto.it : “Gli attori? Hanno accettato in due giorni” : Il regista Paolo Virzì, dal 18 gennaio al cinema con Ella & John, racconta alla redazione del Fatto.it come è nato il film e la collaborazione con i due attori che interpretano i protagonisti. “Helen Mirren e Donald Sutherland? Hanno accettato in due giorni. E la cosa ha stupito anche me, perché io non ero ancora sicuro di farlo il film” L'articolo Ella & John, al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del ...

Tre Manifesti a Ebbing - Missouri - il regista McDonagh : “Storia di una guerra tra due persone che sono dalla parte giusta” : Ha stravinto ai Golden Globes e ora Tre Manifesti a Ebbing, Missouri arriva nelle sale italiane. La pellicola, che debutta nei cinema l’11 gennaio, è diretta e scritta dal Premio Oscar Martin McDonagh (In Bruges, Seven Psychopaths) che per questa singolare black comedy ha voluto come protagonista Frances McDormand – pluripremiata attrice statunitense –, nei panni dell’ormai iconica Mildred Hayes, una madre dal discutibile temperamento alla ...