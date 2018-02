Il programma elettorale del Movimento 5 stelle | costi e coperture

C'è chi vuole fare guerra alla Libia - e lo mette nel programma elettorale - : Potrebbe sembrare un incubo ad occhi aperti ed invece Di Stefano continua a esporre la sua idea con convinzione: "Dobbiamo creare lì quel mondo dove dobbiamo rimpatriare tutte le persone che si ...

Fascisti a Montecitorio. CasaPound lancia il suo programma elettorale dalla Camera dei Deputati : "Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di Fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto". Chissà se utilizzeranno questa frase, il passo più significativo del "discorso del bivacco" del loro padre politico, Benito Mussolini, nel lontano 1922. Certo è che a quasi un secolo di distanza un movimento politico che ...

RENZI IN CAMPAGNA ELETTORALE/ programma PD : "C'è già una grande coalizione - quella tra Lega e M5s" : RENZI e il Programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo

Renzi e il programma Pd/ Apertura campagna elettorale a Scandicci : 'Centrodestra in mano alle camicie verdi' : Renzi e il programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo

Renzi e il programma Pd/ Apertura campagna elettorale a Scandicci : "Centrodestra in mano alle camicie verdi" : Renzi e il programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo spot anni Ottanta della Telefunken(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Renzi - 240 euro al mese per i figli : ecco il programma elettorale del PD Video : E’ stato presentato a Bologna il programma elettorale del #Partito Democratico in vista delle prossime #Elezioni politiche del 4 marzo. Cento pagine, ridotte a quindici nella versione sintetica, per illustrare i progetti di Matteo #Renzi per il Paese, partendo dalle cose gia' fatte nella legislazione che si avvia alla conclusione, per arrivare a proposte, definite nel corso della presentazione, ‘concrete, sostenibili e realizzabili’, con chiaro ...

Renzi presenta programma elettorale Pd : 'Non spareremo cifre a caso' - : Il leader Dem sceglie l'opificio Golinelli di Bologna per mostrare gli obiettivi in vista delle prossime elezioni: "Sono 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo ...

Renzi presenta il programma elettorale : 'Reddito di cittadinanza? E' incentivo a farsi licenziare' : 'Quello che abbiamo fatto è un elemento di orgoglio, una fatica che ci rende orgogliosi, ma non appagati. Per ciascun punto del nostro programma ci diamo un obiettivo verificabile'. Lo ha detto Matteo ...

Pd - Renzi ecco il programma elettorale 240 euro al mese per figlio. 'Taglio contributi tempo indeterminato' : Nella pubblicità - quella di una marca di televisori - un uomo con gli occhiali da sole spiega: 'Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza non ...

Renzi presenta il programma elettorale : "Reddito di cittadinanza? E' incentivo a farsi licenziare" : «Quello che abbiamo fatto è un elemento di orgoglio, una fatica che ci rende orgogliosi, ma non appagati. Per ciascun punto del nostro programma ci diamo un obiettivo...

Renzi presenta il programma elettorale : 'Reddito di cittadinanza? E' incentivo a farsi licenziare' : ... il segretario Matteo Renzi sceglie l'Opificio Golinelli di Bologna, un edificio recentemente ristrutturato dove l'industriale Marino Golinelli, 97 anni, ha creato una cittadella della scienza in cui ...

Renzi presenta il programma elettorale : 'Reddito di cittadinanza? E' incentivo a farsi licenziare : ... il segretario Matteo Renzi sceglie l'Opificio Golinelli di Bologna, un edificio recentemente ristrutturato dove l'industriale Marino Golinelli, 97 anni, ha creato una cittadella della scienza in cui ...

Renzi presenta il programma elettorale : «Reddito di cittadinanza? E' incentivo a farsi licenziare» : «Quello che abbiamo fatto è un elemento di orgoglio, una fatica che ci rende orgogliosi, ma non appagati. Per ciascun punto del nostro programma ci diamo un obiettivo...

Pd - Renzi presenta il programma elettorale 'Il reddito di cittadinanza è incentivo a licenziare' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perché buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori', ha aggiunto il responsabile del programma dem. 'Nessuno deve ...