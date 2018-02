Il programma del M5s porta un disavanzo di 63 miliardi

Il programma elettorale del Movimento 5 stelle : costi e coperture : Questo è il secondo di una serie di articoli sui costi dei programmi delle maggiori forze politiche. La prima parte della tabella riassume le maggiori spese e le minori entrate dal programma del ...

Ciclismo - Ruta del Sol 2018 : programma - orari e tv. La startlist e tutti i partecipanti : Partirà mercoledì 14 febbraio la Ruta del Sol 2018, breve corsa a tappe iberica giunta alla 64a edizione: per 5 frazioni, 154 corridori di 22 squadre si daranno battaglia sulle strade dell’Andalusia. Sarà possibile seguire le gesta dei ciclisti impegnati attraverso la piattaforma streaming Eurosport Player. Di seguito la startlist completa dell’evento Movistar Team 1 LANDA Mikel 2 AMADOR Andrey 3 ARCAS Jorge 4 BARBERO Carlos 5 ERVITI ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (martedì 13 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani martedì 13 febbraio sarà una giornata campale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco con otto titoli in palio e tanto divertimento assicurato. Sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud scenderanno davvero tanti Campioni pronti a sfidarsi per conquistare le tanto ambite medaglie: sarà una vera e propria battaglia campale per Tutti. Spiccano la combinata alpina maschile: dopo i rinvii ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo l’antipasto rappresentato dal Rally di Montecarlo vinto, per la quinta volta consecutiva, dal francese Sebastien Ogier, torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa puntando decisamente a nord, ovvero con lo spettacolare Rally di Svezia, giunto alla edizione numero 65. Nella terra del ghiaccio e della neve i piloti si metteranno immediatamente alla caccia del cinque volte campione del mondo che, come dimostrato a Montecarlo, non ha la minima ...

Olimpiadi invernali : il programma delle gare di oggi : Si assegnano sette medaglie d'oro e ci sono italiani nel pattinaggio di velocità, nel salto con gli sci, nello slittino e nel biathlon The post Olimpiadi invernali: il programma delle gare di oggi appeared first on Il Post.

Festival dell’Oriente 2018 Bologna : come arrivare - biglietti - programma e info : Il Festival dell’Oriente 2018 torna a Bologna Fiere il 16-17-18 e ancora il 23-24-25 febbraio. Una occasione unica per immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. La manifestazione ha già riscontrato un enorme successo a Bari in ottobre ed a Padova nel mese di dicembre e a Milano. Dopo Bologna l’evento si sposterà a Torino e Roma. programma COMPLETO Festival dell’Oriente 2018 ...

Il programma del Partito Democrato : il conto da pagare è di 56 miliardi : Questo è il primo di una serie di articoli a cura del professor Roberto Perotti che quantificano i costi dei programmi delle maggiori forze politiche. Maggiori dettagli su ogni voce appaiono nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli azzurri in gara domani (martedì 13 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : Saranno 18 gli italiani in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si gioca alcune delle sue migliori carte e sogna di conquistare il maggior numero di medaglie con i suoi fenomeni. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana e a Martina Valcelpina: sui 500m ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite del Settebello : Al momento non è prevista copertura televisiva, ma ci sarà la diretta streaming sul sito della LEN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sfide. Di seguito il programma ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite del Settebello : Anche per l’Italia della Pallanuoto maschile si avvicina l’esordio in Europa Cup: a Palermo, dal 16 al 18 febbraio, andranno in scena le gare valide per il Gruppo C, che comprende, oltre al Settebello, anche Montenegro, Russia e Germania. Le prime due si qualificheranno alla Final Eight. Gli azzurri affronteranno nell’ordine, prima la Germania, poi il Montenegro ed infine la Russia, e giocheranno sempre il secondo match di ogni ...

Volley femminile - Final Four Coppa Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e il tabellone delle semifinali : Nel weekend del 17-18 febbraio si giocherà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegnerà il secondo trofeo stagionale: le quattro squadre rimaste in corsa si daranno battaglia per alzare al cielo il titolo e regalare una gioia importante ai propri tifosi. Conegliano parte con tutti i favori del pronostico. Le Pantere vogliono il bis dopo l’apoteosi della passata stagione e vogliono ...