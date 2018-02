Il Partito Democratico perde pezzi Si dimette Gianluca Scerri

Matteo Renzi - la brutta voce che gira nel Partito Democratico : se finisce al 20% arriva Veltroni : Di settimana in settimana tra i fedelissimi di Matteo Renzi si è cristallizzato il timore che le prossime elezioni si possano trasformare in uno dei più terrificanti incubi a occhi aperti. La discesa ...

Aggressione Bentivogli. Il Partito Democratico di Massafra a sostegno di Michele Mazzarano : ... per l'ennesima volta attacca un membro del Partito Democratico Ionico, legittimato dai cittadini, per difendere le posizioni della sua corrente politica. Per l'ennesima volta difende le lobby del ...

Ultimi Sondaggi elezioni 2018 LA7 : volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [Video]per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo, andiamo a vedere insieme quali sono le intenzioni di voto degli italiani e come sono cambiate le percentuali dalla settimana scorsa. Per il PD continua il trend negativo mentre fanno grandi balzi in avanti Lega e ...

Tanti nomi illustri - il Partito Democratico presenta i suoi candidati a Genova : Genova - Si è tenuta questa mattina, da parte di Alberto Pandolfo, segretario provinciale del Partito Democratico di Genova, la presentazione dei candidati per le elezioni politiche del 4 marzo. Erano ...

Il programma del Partito Democratico per le elezioni del 2018 : Tutte le proposte e le promesse del Partito in vista delle elezioni politiche del 4 marzo The post Il programma del Partito Democratico per le elezioni del 2018 appeared first on Il Post.

Elezioni - il programma del Partito Democratico : la diretta di Matteo Renzi : Alle Elezioni politiche 2018 il Partito Democratico si presenta con un programma di coalizione condiviso con...

Matteo Renzi presenta il programma del Partito Democratico : Matteo Renzi presenta il programma elettorale del Partito Democratico in diretta da Bologna. Il programma del Pd: la diretta

Bersani : "Il mio era un Partito democratico" : "I produttori di sfacciate fake news del Nazareno bisbigliano in giro: Renzi ha fatto come Bersani. Ma Bersani non ha mai avuto il piacere di fare un congresso con Renzi". Lo scrive su Facebook l'ex segretario Pd Pier Luigi Bersani, che lancia un durissimo attacco all'attuale segretario: ai miei tempi - rivendica - il Pd era davvero un partito "democratico", a differenza di ciò che è diventato oggi.Parlando di sé in terza ...

Si scrive Partito Democratico - si legge in altro modo : Si scrive Pd (Partito Democratico), si legge in altro modo. Non è vero che la lingua italiana sia semplice. Nemmeno per gli italiani. Soprattutto in politica.Ormai a chi non era ancora chiaro, lo è diventato. Venerdì notte – repetita iuvant –, Gianni Cuperlo, Michele Emiliano e Andrea Orlando hanno ricevuto una rivelazione: il concetto che Matteo Renzi ha della democrazia è tutto suo particolare. Devono ...

Elezioni - i candidati del Partito Democratico : I candidati nelle liste del Partito Democratico alle Elezioni politiche 2018. I candidati concorrono in un

Il Partito Democratico ha faticosamente scelto chi candidare alle elezioni : Nella notte, durante una direzione nazionale iniziata con sedici ore di ritardo: la minoranza del Partito si è rifiutata di partecipare al voto finale perché in disaccordo con alcune scelte The post Il Partito Democratico ha faticosamente scelto chi candidare alle elezioni appeared first on Il Post.

Berlusconi : M5s non Partito Democratico ma setta comico vecchio : Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, nel suo intervento al convegno del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla."Sono dei mantenuti della politica, ricordano le vignette di Guareschi, ...