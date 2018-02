Il Nuovo Operatore Iliad Operativo Entro Un Mese?

VEI - il Nuovo Operatore virtuale di Vodafone - dovrebbe puntare sul 4G : Vodafone probabilmente attende l'arrivo in Italia di Iliad per lanciare il suo nuovo operatore virtuale VEI, il cui cavallo di battaglia sarà la connettività 4G L'articolo VEI, il nuovo operatore virtuale di Vodafone, dovrebbe puntare sul 4G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

