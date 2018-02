Il numero di disoccupati che non cercano lavoro è ancora tra i più alti d' Europa

Carta Acquisti Poste Italiane-Inps 2018 : requisiti per disoccupati - numero verde - rinnovo e saldo : La Carta Acquisti Poste Italiane-Inps 2018 è una speciale tessere che porterà beneficio ai cittadini italiani e stranieri con determinati requisiti, attraverso l’invio di una specifica domanda. Questa tessera è stata aperta anche ai cittadini stranieri, membri di uno Stato dell’Unione Europea senza cittadinanza italiana e dai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno CE. Come funziona la Carta Acquisti Poste Italiane per ...