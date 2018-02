Il marito di Eva Henger duro contro Alessia Marcuzzi Il post su Instagram | ' Non so chi

Alessia Marcuzzi ignorata dal marito di Eva Henger : Eva Henger: il marito non sa chi è Alessia Marcuzzi Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, forse è l’unico in Italia a non sapere chi è Alessia Marcuzzi. Sui social l’uomo ha pubblicato la stessa foto che aveva postato precedentemente la conduttrice dell’Isola dei famosi per rispondere agli haters che l’avevano accusata di aver gestito malissimo l’intervista alla Henger nella puntata di lunedì scorso: “In certi casi e con certe ...

Alessia Marcuzzi posta una foto ed ecco come reagisce il marito di Eva Henger. Gelo : cosa sta succedendo a pochissimo dalla nuova diretta dell’Isola dei Famosi : “In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran soddisfazione”. Il post con questa massima è stato condiviso su Instagram da Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, per dimostrare, come se non si fosse capito, quanto abbia mal digerito l’atteggiamento di Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, nei confronti della ex naufraga che ha sollevato il caso ...

«Eva all'Isola per visibilità? Non scherziamo. C'è molto da dire - stiamo indagando» - parla il marito Massimiliano Caroletti. Intanto la Henger è sotto scorta : ROMA - «Mi sono sentito dire: Eva Henger aveva bisogno di visibilità. La carriera di Eva Henger è scritta, in questi quattordici anni, da quando sta con me, ha fatto...

Viola Valentino a 'Pomeriggio 5' : 'Il mio ex marito e Facchinetti? A Sanremo potevano fare di più' : Quel che è rimasto dei Pooh non ha incontrato il gradimento di Viola Valentino. La cantante, ex moglie di Riccardo Fogli, non ha paura di dire cosa pensa dell'esibizione e della canzone del duo Fogli -...

«Eva all'Isola per visibilità? Non scherziamo. C'è molto da dire - stiamo indagando» - parla il marito Massimiliano Caroletti. Intanto la Henger è sotto scorta : ROMA - «Mi sono sentito dire: Eva Henger aveva bisogno di visibilità. La carriera di Eva Henger è scritta, in questi quattordici anni, da quando sta con me, ha fatto...

'Eva all'Isola per visibilità? Non scherziamo. C'è molto da dire - stiamo indagando' - parla il marito Massimiliano Caroletti. Intanto la ... : ROMA - 'Mi sono sentito dire: Eva Henger aveva bisogno di visibilità. La carriera di Eva Henger è scritta, in questi quattordici anni, da quando sta con me, ha fatto trasmissioni, comparsate ecc&...

Isola - il marito di Eva Henger : 'Monte che fuma? Ho trovato le prove' : 'Alessia Marcuzzi ha detto in puntata che non esistono prove del fatto che Francesco Monte abbia fumato all' Isola dei Famosi, io le ho trovate': sono le parole del marito di Eva Henger, Massimiliano ...

Isola - il marito di Eva Henger : "Monte che fuma? Ho trovato le prove" : "Alessia Marcuzzi ha detto in puntata che non esistono prove del fatto che Francesco Monte abbia fumato all'Isola dei Famosi, io le ho trovate": sono le parole del marito di Eva Henger,...

Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola/ Video - marito di Eva Henger : “Ecco le prove su Francesco Monte” : Massimiliano Caroletti e la droga all'Isola: Video. Il marito di Eva Henger a Striscia la Notizia: “Ecco le prove su Francesco Monte”. Le ultime notizie sul canna-gate(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:54:00 GMT)

Isola Dei Famosi : spunta una lettera segreta! Magnolia scrive al marito di Eva Henger! : La produzione de L’Isola Dei Famosi, Magnolia, ha fatto avere a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger una lettera segreta nella quale chiede alla naufraga di ridimensionare la faccenda della droga. Ecco le parole sconvolgenti! E’ passata più di una settimana da quando Eva Henger durante la seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha svelato in diretta che Francesco Monte aveva fatto uso di sostanza stupefacenti. Alessia ...

Eva Henger dice la verità su Monte? Interviene il marito a Striscia : Striscia la notizia: Eva Henger ‘interrogata’ dal marito sul caso Monte I riflettori continuano a essere puntati sul caso ‘canna-gate’ sollevato da Eva Henger la settimana scorsa in prima serata su Canale 5. Anche Striscia la notizia si è occupata di questa vicenda, circa le accuse rivolte a Francesco dall’ex attrice a luci rosse. Dopo una prima intervista andata in onda lunedì scorso al marito della Henger, ...

Droga all'Isola dei Famosi : nuove rivelazioni sul caso Monte di Eva Henger e il marito Caroletti : 'Striscia La Notizia' consegna il tapiro all'attrice e lei ribadisce tutte le accuse. Il marito: "Eva ha parlato con il capo progetto del programma e l'ha lasciata libera di parlare in diretta"

L'Isola dei Famosi 2018 - le frasi choc del marito di Eva Henger a Striscia Video : Nessun passo indietro ma nuove clamorose dichiarazioni. #Eva Henger è rientrata in Italia e nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi ha ribadito le sue accuse nei confronti di Francesco Monte [Video]. ‘La droga gli è stata portata in albergo ed abbiamo rischiato l’arresto durante il viaggio di trasferimento in villa. In questo periodo ci sono molti controlli in Honduras’. L’attrice ungherese ha affermato che la verita' non va in ...

L'Isola dei Famosi 2018 - le frasi choc del marito di Eva Henger a Striscia : Nessun passo indietro ma nuove clamorose dichiarazioni. Eva Henger è rientrata in Italia e nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi ha ribadito le sue accuse nei confronti di Francesco Monte. ‘La droga gli è stata portata in albergo ed abbiamo rischiato l’arresto durante il viaggio di trasferimento in villa. In questo periodo ci sono molti controlli in Honduras’. L’attrice ungherese ha affermato che la verità non va in prescrizione e ...