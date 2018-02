Il Mago Forest incanta Valeria Golino : la battuta che un gentleman non avrebbe fatto : LaPresse, Il Mago Forest a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 apre la serata con una delle sue magie, buffe quanto sorprendenti, per la quale ha coinvolto nientemeno che Valeria Golino ...

Pagelle Sanremo 2018/ Voti : l'ironia del Mago Forest piace al pubblico (seconda serata) : Pagelle Sanremo 2018 , seconda serata del Festival di Baglioni: i Voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:58:00 GMT)

Video del Mago Forest a Sanremo 2018 tra doppi sensi e una richiesta particolare a Claudio Baglioni : Il Video del Mago Forest a Sanremo 2018 sarà sicuramente uno dei più divertenti che troverete nella sezione apposita del sito Rai. Il famoso personaggio lanciato da Zelig è arrivato sul palco dell'Ariston quasi in chiusura di serata ed ha svegliato un po' la platea tra doppi sensi e una richiesta particolare a Claudio Baglioni. Il Mago Forest a Sanremo 2018 ha ammesso che anche lui, come molti italiani, mette come sottofondo le musiche di ...