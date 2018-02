Il M5s perde pezzi anche in Europa Se ne va il fedelissimo di Casaleggio

Incubo 20% per il Pd di Renzi M5s - Forza Italia - Lega - LeU e... Ecco i sentiment. Chi vince - chi perde : Elezioni 2018 sondaggi. AffarItaliani.it ha cercato di capire, al di là dei numeri ufficiali dei vari istituti demoscopici, quali siano i sentiment che si respirano nei vari quartier generali di partiti e movimenti in vista... Segui su affarItaliani.it

Sondaggio Ixè - il M5s di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...

M5s Sicilia perde pezzi - lascia la deputata Di Benedetto : 'Ormai vanno avanti i ricclati pd' : Mi trovo all'interno di una forza politica che avrebbe dovuto cambiare il sistema e, invece, ci si è adagiato sopra, si è conformato a questo. In questo movimento i candidati da mettere in lista ...

Il Pd perde un punto in 2 giorni Crescono il M5s e Forza Italia Barometro sul voto - nuovi numeri : Elezioni 2018 sondaggi. Su AffarItaliani.it il Barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affarItaliani.it

Sondaggi - il centrodestra perde un punto ma resta avanti. M5s guadagna l’1 - 7%. Il primo partito? Le larghe intese al 45% : Il centrodestra che perde più di un punto ma resta saldamente in testa, il Movimento 5 stelle che insegue, guadagnando consensi e staccando l’intero centrosinistra come seconda forza elettorale. Ma soprattutto quasi un italiano su due che si dice – in un modo o nell’altro – favorevole alle larghe intese dopo il voto. Sono i dati emersi dal Sondaggio condotto da Swg e pubblicato dal Messaggero. Secondo l’istituto ...

Sondaggi - il centrodestra perde un punto ma è avanti. M5s guadagna l’1 - 7%. Il primo partito? Le larghe intese al 45% : Il centrodestra che perde più di un punto ma resta saldamente in testa, il Movimento 5 stelle che insegue, guadagnando consensi e staccando l’intero centrosinistra come seconda forza elettorale. Ma soprattutto quasi un italiano su due che si dice – in un modo o nell’altro – favorevole alle larghe intese dopo il voto. Sono i dati emersi dal Sondaggio condotto da Swg e pubblicato dal Messaggero. Secondo l’istituto ...

Luigi Di Maio - Alessandra Ghisleri e i sondaggi sul nuovo M5s : 'Quanti voti perde senza Grillo' : Quanto costerà a Luigi Di Maio il 'disimpegno' di Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle ? La scelta del fondatore e leader morale, a pochissime settimane dalle urne, ha dato il là alle previsioni dei ...

M5s - il comitato di Grillo si oppone a quello di Di Maio : il candidato rischia di perdere nome e simbolo : C'è anche il deputato uscente Riccardo Nuti nel comitato di difesa del M5S, quello cioè che sta chiedendo ai giudici di Genova di riconoscere come autentico Movimento 5 stelle, il primo, quello nato ...

Elezioni - sondaggio Swg : il M5s domina al sud - centrodestra sopra il 40% al nord-ovest - il Pd perde il centro : Ha voglia Salvini a togliere il 'Nord' dal simbolo del partito e a far liste 'Noi con Salvini' nelle regioni meridionali per raccattare un po' di voti. Dalla linea ideale che va da Campania e Abruzzo ...

La strategia di Grasso : "Il Pd continuerà a perdere voti. Io voglio recuperare quelli di chi vota M5s" : Berlusconi però, senza neanche aspettare il ricorso in sede europea, continua a far politica da candidato. "Non mi metto limiti, magari convinceremo anche elettori di centrodestra". 20 dicembre 2017 ...

M5s e Lega contro Biden. Di Maio : 'Fake news'. Salvini : 'Italiani - non Putin faranno perdere Renzi' : M5S e Lega all'attacco del vicepresidente Usa, Joe Biden, secondo il quale la Russia ha interferito con il referendum costituzionale italiano dell'anno scorso ed ora sta aiutando la Lega e il ...

M5s e Lega contro la tesi di Biden. Di Maio : 'Fake news'. Salvini : 'Italiani - non Putin faranno perdere Renzi' : "Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa ...

Etruria : M5s - con Pd perde risparmiatore : ROMA, 4 DIC - "Il Pd prima usa le banche per coltivare potere e clientele. Poi, quando le ha definitivamente scassate, lascia sul lastrico i risparmiatori. Succedeva con la nomenclatura ex Ds prima di ...