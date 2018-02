Il colorato Concrete Genie è ispirato alle illustrazioni dei libri di storie per bambini

eurogamer

: Scopriamo di più sul processo creativo dietro a Concrete Genie. #ConcreteGenie - Eurogamer_it : Scopriamo di più sul processo creativo dietro a Concrete Genie. #ConcreteGenie -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Annunciato durante la conferenza PlayStation nell'ambito della Paris Games Week 2017,ha affascinato la platea con i suoi colori sgargianti, in netto contrasto coi temi scuri della città in cui sarà ambientato il gioco sviluppato da PixelOpus. Inprenderemo i panni di Ash, un bambino vittima di bullismo che dipinge i muri della grigia metropoli in cui vive con una vernice speciale, in grado di far prendere vita ai graffiti.Come riporta Segment Next, gli sviluppatori si sarebbero ispiratineidiper, che hanno in comune conle colorate creature dipinte da Ash. Il gioco è stato sviluppato per offrire un'esperienza dedicata anche ai più piccoli, come ha affermato Dominic Robillard di PixelOpus. "Amiamo la qualità magica e artigianale di quello che fanno. Quando la combini con il sistema d'illuminazione ...