Il caso Pamela Mastropietro | gli sviluppi al 13 2

Pamela - il caso non è chiuso : “Risultati provvisori” : Pamela, il caso non è chiuso: “Risultati provvisori” Non sono ancora chiuse le indagini sulla morte di Pamela a Macerata. La Procura è “ancora in attesa di conoscere l’esito dinumerosi accertamenti di laboratorio, effettuati e ancora daeffettuare, da parte del Ris dei carabinieri di Roma”. Continua a leggere L'articolo Pamela, il caso non è chiuso: “Risultati provvisori” sembra essere il primo su NewsGo.

Pamela - il caso non è chiuso : "Risultati provvisori" : Non sono ancora chiuse le indagini sulla morte di Pamela a Macerata. La Procura è "ancora in attesa di conoscere l'esito dinumerosi accertamenti di laboratorio, effettuati e ancora daeffettuare, da parte del Ris dei carabinieri di Roma".

caso Pamela Mastropietro - altri due nigeriani coinvolti nelle indagini : Adesso per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana morta lo scorso 30 Gennaio, sono finiti sotto torchio altri due nigeriani. Il primo è stato rintracciato alla stazione centrale di Milano,...