Il capo degli 007 Usa accusa la Russia | Cerca ancora di influenzare il voto Usa e

“Conflitto mai così vicino dalla Guerra Fredda”. Il capo degli 007 lancia l'allarme russo per il midterm : "Il rischio di conflitti nel mondo, compresi quelli tra le grandi potenze, non è mai stato così elevato dalla fine della Guerra fredda": è l'allarme lanciato al Congresso americano dal direttore dell'intelligence nazionale, Dan Coats, secondo cui Cina e Russia cercheranno di espandere sempre di più in maniera aggressiva le loro sfere di influenza. "La competizione tra gli stati aumenterà nei prossimi anni", ...

Scandalo Oxfam - gravi accuse contro il capo dell'ong : Sapeva degli abusi sessuali : Nuovi particolari sullo Scandalo sessuale di Oxfam, la ong britannica impegnata nella riduzione della povertà globale. Ieri si è dimessa la direttrice esecutiva Penny Lawrence, che si è assunta "tutta la responsabilità" per il comportamento dello staff dell’organizzazione umanitaria in Ciad e ad Haiti, dicendo di "vergognarsi" che tutto sia successo sotto il suo controllo. Ora nel mirino finisce il ...

capo Rostec : possibilità di vendita degli S-400 USA - : Il giornalista ha chiesto a Chemezov, qual è l'obiettivo strategico delle forniture russe dei sistemi C-400 alla Turchia, paese membro della NATO. L'accordo tra Mosca e Ankara è diventato noto nel ...

Cuneo - il capo degli industriali ai giovani : «Se volete lavorare - non studiate troppo» Video : È polemica dopo la lettera aperta del presidente degli industriali di Cuneo alle famiglie in vista dell’iscrizione dei figli alle Superiori: «A noi servono operai»

Lista degli 8 capolavori che Padova candida a Patrimonio Unesco : ... ha costituito il primo "precedente storico" di un nuovo genere architettonico-urbanistico dove scienza e natura potessero incontrarsi. Meno di dieci anni dopo, per la precisione nel 2006, il ...

Sergio Mattarella : "Il fascismo non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...

capodichino-Pontecagnano : decolla il piano di fusione degli aeroporti : Via libera del Cda di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, al progetto di fusione con lo scalo di Salerno-Costa d'Amalfi. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Carlo ...

M5S - nuova causa per Grillo : a capo degli attivisti c'è la consigliera Grancio : C'è anche Cristina Grancio, la consigliera pentastellata che guidò la fronda 'anti-stadio' in Assemblea capitolina, in cima alla battaglia della base grillina in difesa del proprio simbolo. E' lei ...

capodanno tra piazze e teatri : la mappa degli eventi in Campania : Tutta la Campania è in festa per brindare all'anno che, tra poche ore, ci lascerà. Fiorella Mannoia, Arisa, Enzo Avitabile e Nino D'Angelo sono solo alcuni dei tanti artisti che festeggeranno con il ...

Parola d’ordine per il Cenone : Moderazione! Le regole d’oro degli specialisti di Family Health per sopravvivere a capodanno : Con l’ultimo giorno dell’anno in arrivo si scatenano le fantasie su diete salvalinea, disintossicanti, preventive, depurative… tutto per sentirsi meno in colpa e guardare al futuro senza peccare troppo di gola. Da Martina Donegani, biologa nutrizionista di Family Health, arrivano 3 consigli per sentirsi meglio. PRIMA – Un errore comune – spiega la nutrizionista – è quello di saltare il pranzo e lo spuntino pomeridiano del 31 dicembre, ...

Alce Nero - capo degli Sioux - presto diventerà santo : Nell'ultima conferenza di Baltimora, alla quale hanno partecipato tutti i vescovi americani, si è deciso che presto Alce Nero diventerà un santo. Il capo degli indiani Sioux diventerà dunque la prima figura pellerossa ad intraprendere il percorso di santificazione, che andrà a riconoscere le sue numerosi azioni e la vita dedicata ai precetti del cattolicesimo. Assieme a Kateri Tekakwitha, sarà uno dei pochi santi di origine nord-americana. Per ...