Il 18 febbraio Giornata Mondiale Sindrome Asperger

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di lunedì 12 febbraio : bene Carolina Kostner e Lollobrigida - giornata nera per Dorothea Wierer : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riviviamola con le pagelle degli azzurri. Carolina Kostner: 6,5. La nostra Musa Danzante si ferma al quarto posto nel programma libero valevole per il team event. L'azzurra ha commesso alcune sbavature durante la prova e ha ottenuto un risultato inferiore rispetto alle sue aspettative. La squadra non riesce a conquistare una medaglia (era comunque una missione quasi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (martedì 13 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Martedì 13 febbraio davvero molto intenso alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La giornata si preannuncia davvero molto ricca, sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud si assegneranno ben otto titoli. Lo sci alpino potrebbe assegnare le prime due medaglie dopo i rinvii di discesa maschile e gigante femminile dovuti al forte vento: spazio alla combinata con Hirscher e Pinturault favoriti, l'Italia si affida a Flll, Innerhofer ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (lunedì 12 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Siamo arrivati alla quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: lunedì 12 febbraio con ben otto titoli da assegnare, la settimana incomincia con una vera e propria scorpacciata. Si preannuncia uno spettacolo davvero incredibile, avvincente e appassionante: ci sarà davvero da divertirsi. Si incomincia con il botto visto che ci divertimento con gigante femminile e team event di pattinaggio artistico: l'Italia si gioca ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata (domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : giornata decisiva domani (domenica 11 febbraio) nella sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto "Sandro Leombroni" di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull'1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L'azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto netto, dovrà vedersela contro Carla Suarez ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quarta giornata (domenica 11 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 11 febbraio all'insegna del grande spettacolo sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud. Si preannuncia tanto divertimento, show garantito su ogni campo di gara per l'assegnazione dei sette titoli: ne vedremo davvero delle belle. Grande attesa per la discesa libera maschile con Svindal favorito ma l'Italia che ci prova con Dominik Paris, Christof ...

12 febbraio Giornata mondiale epilessia - monumenti in viola : E' una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che in Italia colpisce oltre 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi casi l'anno ed un picco nell'infanzia. Si tratta dell'epilessia e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il programma della seconda giornata (10-11 febbraio). Gli orari e come vedere le partite in tv : Scontro tra Inghilterra e Galles, le due formazioni a quota 5 in classifica dopo la prima giornata: è questo il piatto forte della seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby, che andrà in scena alle ore 17.45 ora italiana di oggi. Alle 15.15 aprirà il programma la sfida tra l'Irlanda, vincitrice all'esordio in terra francese, e l'Italia, sconfitta in casa dai maestri inglesi. Terza ed ultima gara in programma, domenica alle ore ...