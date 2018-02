Icardi | colpo di scena nel futuro del bomber nerazzurro

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ieri l'#Inter è tornata alla vittoria anche senza il suo attaccante-capitano Mauro #, ancora fermo ai box per infortunio, come aveva gia' annunciato Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Bologna: Non può essere della partita, ha provato a restare nel gruppo, ma nei movimenti improvvisi con la palla, sente dei dolori. E' meglio aspettare per non farsi male. Parole rilasciate ai microfoni di Premium Sport. La squadra, però, è tornata a vincere anche senza la sua punta di riferimento. I gol sono stati segnati da Eder al secondo minuto del primo tempo, bravo a cogliere un assist veloce di Brozovic. La squadra nerazzurra si rilassa come al solito e subisce il gol del pareggio con il grande ex di giornata, Rodrigo Palacio. La squadra di Luciano Spaletti pesca il jolly nel secondo tempo, quando Yann Karamoh, dopo una giocata da fuoriclasse, calcia di sinistro insaccando il pallone alle ...