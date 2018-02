I primi 50 anni di Italdesign | dall' Alfasud alla Zerouno

Amazon : dopo anni di assunzioni - arrivano i primi licenziamenti : L’espansione globale di un colosso come Amazon negli ultimi anni è stata piuttosto evidente e ha permesso alla società fondata da Jeff Bezos di crescere non solo nell’e-commerce, ampliando il suo catalogo, ma anche nella vendita al dettaglio, dall’acquisizione della catena di negozi Whole Foods Market fino alla recente inaugurazione di un supermercato a Seattle, che per la prima volta rende automatici i pagamenti eliminando le ...

Salernitani nel mondo - Alessia Volpe ed i suoi primi 5 anni di ricerca al St Thomas Hospital : L'intera puntata è disponibile in podcast e in replica domenica 11 febbraio 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata

Confermati i primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...

Prostata - i primi sintomi già a 40 anni nel 10% degli uomini italiani : come provare a difendersi : Guai alla Prostata? Potrebbero colpire molto, molto, molto prima del previsto. È quanto emerge dai dati raccolti dalla Società urologica italiana: il 10% dei quarantenni, infatti, ha già i primi sintomi di ipertrofia prostatica benigna (Ipb). Una fetta considerevole di uomini, insomma, soffre dell'a

Buon compleanno Lego : 29 curiosità sui primi 60 anni del mattoncino : ... Le 'mini figures' valgono più del set 23, Il Lego d'oro Sul sito di aste online Catawiki, nel febbraio 2017, è stato venduto il mattoncino Lego più costoso del mondo. Non è in plastica, ma in oro 14 ...

I primi... 41 anni di Michelle Hunziker : Tanti Auguri a Michelle Hunziker E' un anno importante il 2018 per Michelle Hunziker . La bellissima conduttrice, che il 24 gennaio spegne 41 candeline, si appresta infatti a condurre il prossimo ...

Chrissy Teigen (a 24 anni) è felice dei suoi primi capelli bianchi : Chrissy Teigen ha lanciato un messaggio positivo alle donne su Twitter a proposito della comparsa dei primi capelli bianchi e molte sue fan, seguendo il suo esempio, hanno iniziato a postare foto dei loro capelli bianchi e le loro storie positive. https://twitter.com/ChrissyTeigen/status/955469461590458368 La modella, autrice di libri di cucina e moglie, in attesa del secondo figlio, di John Legend, è anche un’ influencer seguitissima (ha ...

"Macron nei primi anni di relazione con Brigitte scrisse un romanzo erotico" : Emmanuel Macron, alla tenera età di 16 anni, avrebbe scritto un'opera erotica, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. A rivelare la produzione artistica del presidente francese sarebbe "Brigitte Macron, l'affranchie", biografia dedicata a sua moglie Brigitte Trogneux dalla giornalista Maëlle Brun.Scrive il Corriere:Correva l'anno 1993 e l'allora 16enne Emmanuel aveva conosciuto da pochi mesi la futura premiére dame ...

I primi 80 anni del ragazzo della via Gluck : Il sei gennaio ha compiuto ottant’anni Adriano Celentano, uno che di anni ne avrà venti per tutta la vita. Mi sono chiesta cos’ha di speciale, per quelli della mia generazione: non è un De André, né un De Gregori, né un Guccini, e nemmeno un Renato Zero. Non ci si può riconoscere nei suoi testi e neanche nella sua musica. Eppure Adriano Celentano ha avuto, e ha ancora, un’energia unica e un carisma irresistibile. I suoi programmi televisivi sono ...

Ripa di Meana/ Perché è un format lo slogan dei suoi primi quarant'anni : È dal film I miei primi 40 anni, trasposizione cinematografica del romanzo che è la storia della sua vita fino a un certo punto, che le nostre vite sono state intrecciate a quella di Marina. Il primo ...

American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace al via il 19 gennaio su Sky : la sinossi dei primi tre episodi : American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace è sicuramente una delle serie più attese di questo inizio 2018, una di quelle che difficilmente dimenticheremo e che potremo inserire nella lista delle più sconvolgenti dell'anno. Il debutto di American Crime Story 2 si avvicina a grandi passi non solo negli Usa, dove andrà in onda a partire dal 17 gennaio, ma anche in Italia. Sky ha deciso di mandare in onda in contemporanea la ...

Elezioni - i primi nomi vip : Paragone - De Falco - Sallusti - Annibali e Galliani : I candidati di Forza Italia - Nella partita che si giocherà il 4 marzo Forza Italia ha scelto di arruolare in squadra tanti imprenditori, come Paolo Damilano, manager e uomini di fiducia del ...

Verso l'ultima puntata del 2017 di 'Tutto il calcio toscano minuto per minuto' : Maurizio Bolognesi racconta i primi 40 anni di Radio Bruno ... : Questo prossimo sabato 30 dicembre si svolge l'ultima puntata dell'anno solare 2017 del Radio Bruno Sport con la trasmissione "Tutto il calcio toscano minuto per minuto", che in questo anno ormai alla ...

Virus Zika : gravi danni per i primi bambini nati con microcefalia : Una ricerca pubblicata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha studiato 15 tra i primi nati affetti da microcefalia in Brasile, a seguito dell’epidemia di Virus Zika, scoppiata circa due anni fa: nei piccoli si è rilevato che lo sviluppo fisico e cognitivo è uguale a quello di un neonato di 6 mesi. A 22 mesi non riescono ancora a sedersi e masticare, non hanno forma di linguaggio, e non sanno pronunciare suoni come ...